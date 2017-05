Levin hissihankintavyyhti syyttäjälle: KRP epäilee 28 kuntapäättäjää virka-aseman väärinkäytöstä

Keskusrikospoliisi (KRP) on siirtänyt syyteharkintaan pääosan esitutkinnassa olleesta Kittilän kuntapäättäjien toimia koskevasta asiakokonaisuudesta. KRP on tutkinut vyyhteä syyskuusta 2014 alkaen, jolloin apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi tutkinnan Levin hissihankinnasta.

Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Tutkintakokonaisuus muodostuu neljästä eri osasta, joista kaksi osaa on valmistunut jo aiemmin: Heinäkuussa 2015 syyteharkintaan siirtyi epäilty törkeän petoksen yritys ja virka-aseman väärinkäyttäminen koskien Kittilän kuntaan tammikuussa 2015 toimitettua lainopillisiin palveluihin liittyvää laskua. Näiltä osin epäiltynä on kolme Kittilän kuntapäättäjää. Tammikuussa 2017 taas siirtyi syyteharkintaan esitutkinta liityen vuonna 2013 tehtyihin tutkintapyyntöihin, joissa hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort LTD sekä sen suurimmat omistajat epäilivät väärinkäytöksiä yhtiön hissihankinnassa.

Kittilän kunta on hissiyhtiön pääomistaja 51 prosentin osuudella. Epäiltynä Levin hissijutun osassa on yksi henkilö rikosnimikkeinä yrityssalaisuuden rikkominen sekä luottamusaseman väärinkäyttäminen.

Nyt toukokuussa syyteharkintaan on siirtynyt esitutkinta, joka liittyy kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen sekä laajemmin kuntapäättäjien toimintaan Kittilässä. Tältä osin epäiltyjä on 29, joista 28 on kuntapäättäjiä. Heidän epäillään syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä työrikoksiin.

Kittilän kunta irtisanoi kunnanjohtaja Mäkelän marraskuussa 2014. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi irtisanomisen laittomaksi helmikuussa 2016, eikä korkein hallinto-oikeus muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Esitutkinnassa on selvitetty, ovatko Kittilän kunnanvaltuutetut tarkoituksellisesti ja tietoisesti syyllistyneet rikoksiin peruuttaessaan kunnanjohtajan hissiyhtiön toimitusjohtajasta tekemän tutkintapyynnön, antaessaan omistajaohjausta hissiyhtiön toimitusjohtajan palauttamiseksi toimitusjohtajaksi sekä valmistellessaan ja päättäessään toimista kunnanjohtajan erottamiseksi.

Mäkelän irtisanomisen osalta rikoksesta epäillään päätöksentekoon osallistuneita luottamushenkilöitä kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa sekä irtisanomista valmistelleessa tilapäisessä valiokunnassa.

Päätöksenteossa eriävän mielipiteen ilmaisseita tai tyhjää äänestäneitä ei epäillä rikoksesta, mikäli he eivät ole erottamisen valmisteluvaiheessakaan osallistuneet epäiltyihin lainvastaisuuksiin.

Työrikosten osalta on syytä epäillä, että kunnanvaltuutetut ovat toimiessaan työnantajan edustajina kohdelleet kunnanjohtajaa työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla epäasiallisesti ja että kunnanjohtaja on asetettu epäedulliseen asemaan ammatillisen tai muun siihen rinnastettavan syyn takia.

Vyyhden neljännen ja viimeisen osan muodostavat vielä tutkinnassa oleva asiat liittyen Kittilän kunnan kahden virkamiehen tutkintapyyntöihin työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Näiltä osin esitutkinnan arvioidaan valmistuvan myöhemmin tänä vuonna.

Myös Lapin poliisilaitos on tutkinut Kittilään liittyviä asioita.