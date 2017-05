Putkakuolemat kuriin: ”Rauhalliset päihtyneet” välttävät pian putkan?

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä haluaa Suomeen lisää selviämisasemia, joiden vastuulle siirtyisi huolehtiminen niin sanotuista rauhallisista päihtyneistä. Tähän saakka poliisi on säilyttänyt myös heitä putkatiloissa.

Ryhmän mukaan niin sanottu rauhallinen päihtynyt – joka ei pysty huolehtimaan itsestään, mutta ei ole vaaraksi muille – tulisi jatkossa ohjata selviämisasemalle sote-palveluiden pariin, ei poliisin huostaan.

Päihtyneiden kuljettaminen syö paljon poliisin aikaa, ja aika ajoin on keskusteltu siitä, miten työtaakkaa voitaisiin näiltä osin vähentää. Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sisäministeriöstä kertoo Uudelle Suomelle, että nyt ollaan ottamassa iso askel eteenpäin. Hän huomauttaa, että poliisi on huolehtinut vuosittain noin 20 000 päihtyneestä, joten kyseessä on iso kokonaisuus.

–Poliisi ei ole näissä asioissa se paras mahdollinen ammattilainen, vaan kyllä ne ammattilaiset löytyvät sosiaali- ja terveyspuolelta, hän sanoo.

Muutos lisää turvallisuutta

Julkisuudessa on aika ajoin esillä putkakuolemia, joita poliisiputkissa ympäri maan sattuu joka vuosi. Usein kuolemiin on syynä alkoholimyrkytys. Heikinheimon mukaan putkakuolemista ei käyty muutoksen taustalla erityistä keskustelua, mutta on selvää, että turvallisuus kasvaa, kun sosiaali- ja terveysviranomaiset ottavat päihtyneistä oman vastuunsa.

–Ilman muuta lähdetään siitä, että päihtyneitä ei pitäisi vain säilyttää, vaan hoitaa heitä ja tarvittaessa ohjata hoitoon ja tämä liittyy tietysti osittain myös niihin putkakuolemiin, Heikinheimo sanoo Uudelle Suomelle.

Ministerityöryhmä linjasi, että maakunnan tulee huolehtia kattavasta ja riittävästä selviämishoitopalveluiden järjestämisestä eli niin sanottujen rauhallisten päihtyneiden tilan seurannasta. Maakunta voisi myös tarvittaessa sopia Poliisihallituksen kanssa siitä, että poliisi huolehtii edelleen rauhallisten päihtyneiden seurannasta siirtymäkauden ajan.

Päihdekiinniotoista 1/3 rauhallisia

Niin sanottuja rauhallisia päihtyneitä on karkeasti arvioiden kolmannes (20 000 vuodessa) kaikista päihdekiinniotoista. Vastaisuudessakin poliisi menee ensimmäisenä paikalle arvioimaan tilanteen ja sen, onko päihtynyt poliisipalveluiden tarpeessa. Poliisi myös kuljettaa rauhallisen päihtyneen saamaan selviämishoitopalveluja tulevaisuudessakin.

Julkisuudessa on keskusteltu myös esimerkiksi siitä, että voisivatko vaikkapa vartijat vastata päihtyneiden kuljetuksista poliisin sijaan. Heikinheimon mukaan poliisi on kuitenkin tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, koska poliisi on yleensä se, joka on paikalla ensimmäisenä oman valvontansa yhteydessä tai saamansa hälytyksen takia.

–Nähtiin, että olisi epätarkoituksenmukaista, että siinä lähdettäisiin jotain toista tahoa hälyttämään paikalle.

Heikinheimo toivoo, että muutos näkyy käytännön työssä parin vuoden päästä. Tässä vaiheessa ei hänen mukaansa ole puhuttu tarkemmin siitä, kuka poliisin sisällä hoitaa kuljetuksia, vaan tehtävänjakoa on selkiytetty hallinnonalojen välillä.

–Sillä lähdetään liikkeelle ja katsotaan, miten tätä vielä jatkossa kehitetään.

Lisää selviämisasemia sote-uudistuksessa

Sisäministeriö esittää, että selviämishoitopalveluiden järjestäminen varmistetaan osana sote- ja maakuntauudistusta. Asiaa käsiteltiin eilen tiistaina sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmässä sisäministeri Paula Risikon johdolla.

Usean maakunnan alueella on jo selviämisasema, joita tarvitaan kuitenkin lisää alueellisen kattavuuden varmistamiseksi. Poliisi on yhä valvonut niin sanottuja rauhallisia päihtyneitä maakunnissa, joissa selviämisasemia ei ole ollut. Tätä vastuuta aiotaan selkiyttää lähikuukausina ministeriryhmän linjauksen mukaisesti samalla, kun päivystysasetusta päivitetään.

Ministeriryhmä totesi, että selviämishoitopalvelut kuuluvat nykyään kuntien ja vuodesta 2019 alkaen maakuntien tehtäviin sote-uudistuksen tullessa voimaan.

Valtakunnallisesti kattavilla selviämishoitopalveluilla olisi ryhmän mukaan monia myönteisiä vaikutuksia. Suomalaiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa, jos ympäri Suomen saisi selviämishoitopalveluita jälkihoitoineen. Muutos mahdollistaisi sen, että päihdeongelmiin voitaisiin puuttua nykyistä aiemmin. Näin voitaisiin myös säästää päihdeongelmien yhteiskunnalle aiheuttamissa kustannuksissa.

Asiaa on käsitelty sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä jo vuonna 2014, jolloin ryhmä linjasi, että poliisin osuutta tulee vähentää ja sosiaali- ja terveydenhuollon roolia vahvistaa selviämisasemapalveluiden kehittämisessä.

Seuraavaksi asia etenee reformiministerityöryhmään.