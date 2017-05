Suomeen syntyy 220 000 jäsenen jättiliitto vastaiskuna Sipilän hallituksen toimille

Puuliiton lisäksi nyt myös Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM on päättänyt lakkauttaan itsensä uuden suurliiton synnyttämiseksi, kertoivat uuden Teollisuusliiton tulevat jäsenet keskiviikkona.

SAK:laiset liitot TEAM, Puuliitto ja Metalliliitto yhdistyvät uudeksi Teollisuusliitoksi vuoden 2018 alusta. Puuliitto päätti asiasta jo tiistaina, toiset kaksi keskiviikkona.

Uudessa suurliitossa tulee olemaan noin 226 000 jäsentä, mikä tekee siitä yhden suurimmista ammattiliitoista Suomessa. Joukkovoimaa tarvitaan nykyisin valloillaan olevan ay-liikkeen ideologisen vastustuksen vuoksi, perustelevat Teollisuusliitto-hankkeen projektipäällikkö Markku Laine sekä Metallin puheenjohtaja Riku Aalto tiedotteissa.

”Suomen hallituksen tavoite on ollut murentaa ay-liikkeen voimaa”

– Tämä hanke on käynnistetty, koska toimintaympäristön muutokset, työmarkkinatoiminnan tulevaisuus, työnantajapolitiikka ja pyrkimykset koko ay-liikkeen heikentämiseksi siihen haastavat. Vahvakaan ammattiliitto ei ole lintukoto. Tarvitaan enemmän voimaa ajaa jäsenten asioita ja tarvitaan enemmän vastavoimaa pistää kampoihin erilaisille, milloin jäsenten asemaan, milloin koko ay-liikkeen toiminta- ja sopimisoikeuksiin liittyville heikentämispyrkimyksille, Laine sanoo tiedotteessa.

Riku Aallon mukaan ”kaikki tietävät, mitkä ovat perusteet liittojen voimien kokoamiselle”. Hänen mukaansa taustalla on talouden ja järjestöllisen vahvistumisen tarpeen lisäksi tarve lyödä kampoihin ay-vastaisuudelle.

– Ajatellaan vaikka nykyistä Suomen hallitusta. Sen ajamien asioiden taustalla on useassa kohtaa ollut tavoite murentaa ay-liikkeen voimaa. Esitykset ja päätökset on tietenkin verhottu kaapuun, jossa on kannettu huolta milloin työpaikoista, milloin kilpailukyvystä, Aalto sanoi keskiviikkona.

– Ilman voimakasta ay-liikettä olisimme joutuneet nielemään nähtyä paljon karvaampia lääkkeitä.