”Satojen eurojen” palkankorotuksia vaadittu – nyt tuli EK:n linjaus

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) toppuuttelee suomalaisia innostumasta heiveröisestä talouskasvusta, kertoo Kauppalehti.

Järjestön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila puhui Suomen kilpailukyvystä ja työmarkkinoiden syksyn neuvotteluista EK:n kevätkokouksessa. Kokousta ovat edeltäneet ay-liittojen avaukset palkankorotuksista ja leikkausten perumisesta nyt, kun Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Esimerkiksi opettajien OAJ on puhunut jopa satojen eurojen korotuksista peruspalkkoihin.

– Kasvuluvun muuttuminen 1-2 prosentiksi ei saa tuudittaa meitä väärään tunnelmaan saati vääriin johtopäätöksiin, Mattila varoittaa.

– Tämä taso ei kuitenkaan riitä, mikäli haluamme pitää yllä pohjoismaista elintasoa. Kasvu on vielä varsin heiveröistä ja lisäksi lähivuosina ikäsidonnaisten menojen kasvu ryskyy päällemme.

Hän muistutti valtion ottavan tänäkin vuonna velkaa 5,6 miljardia euroa.

Vaikka EK:lla ei ole enää työmarkkinaratkaisussa sopijaosapuolen roolia, Mattila lähetti työmarkkinoille viestin.

– Meillä on ollut kohtuullisesti palkkamalttia viime vuosina. Tätä malttia meidän on syytä jatkaa, mutta vielä tärkeämpää on se, että meillä on erityisesti tahtoa uudistua, Mattila sanoo.

Lähde: Kauppalehti

Lue myös:

”Peruspalkkoja korotettava sadoilla euroilla” – OAJ väläytti lakkokorttia

Nyt vaaditaan lomarahaleikkauksen perumista: ”Talous kääntyi nousuun”