Poliisi vaiti vakavasta ulosajosta – yksi kuoli tapahtumapaikalle, 4 loukkaantui

Turussa on sattunut vakava liikenneturma, jossa on kuollut yksi ihminen ja loukkaantunut neljä. Poliisi on vaitonainen yksityiskohdista.

Ulosajo sattui yöllä Vahdontien ja Ohikulkutien risteyksessä. Auto oli suistunut liittymän rampissa, joka poistuu Ohikulkutieltä Vahdontielle.

Autossa oli viisi henkilöä, joista neljä loukkaantui ja yksi menehtyi tapahtumapaikalle.

Poliisi ei kerro tapahtumista enempää tässä vaiheessa tutkinnallisista syistä johtuen.

Tutkinta on alussa ja tutkinnallisista syistä johtuen asiasta ei tällä hetkellä tiedoteta enempää. Poliisi jatkaa tutkimuksia turman syiden selvittämiseksi.