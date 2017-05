Yllätyspäätös: Helsinki pakittaa ydinvoimahankkeessa – Miten käy Fennovoiman?

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen keskiviikkona illalla aloittaa toimet Vantaan energia -yhtiön irrottamiseksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Emma Karin (vihr.) aloite meni täpärästi läpi äänin 39–37.

Tyhjää äänesti 8 ja poissa oli yksi valtuutettu.

Kari vaati Helsinkiä irrottautumaan omistusosuudestaan Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeessa. Kaupunginhallituksen mukaan Helsingin kaupungin ei yhtiön vähemmistöomistajana olisi pitänyt omistajaohjauksen keinoin puuttua yhtiön hallituksen tekemään ja sen toimivaltaan kuuluvaan investointipäätökseen.

Hallitus esitti Karin aloitteen katsomista loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitusta kehotetaan käynnistämään omistajaohjaustoimet ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian irrottautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Fennovoima ja Rosatom ovat rakentamassa Hanhikiven ydinvoimalaa Pyhäjoelle Pohjois-Pohjanmaalle. Karin mukaan hanke on riskialtis.

–Osakas toisensa jälkeen on irtautunut Fennovoimasta nimenomaan taloudellisten riskien vuoksi. Ydinvoimahankkeissa budjettien ja aikataulun pettämisestä ja hintojen kohoamisesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. On todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule ydinvoimalan valmistuttua olemaan kilpailukykyistä. On kyseenalaista, onko koko hanke ensinkään omistajilleen taloudellisesti kannattava, Kari sanoo tiedotteessa.

Vantaan energia on suurin kuntataustainen Fennovoiman omistaja, ja Helsinki omistaa 40 prosenttia Vantaan energiasta. Vantaa puolestaan omistaa Vantaan energiasta 60 prosenttia, joten Vantaa voi vielä torpata irtautumisaikeet.

Vantaalla on ollut käsittelyssä vastaavanlainen aloite, josta ei ole päätetty vielä lopullisesti. Asia poistettiin kaupunginvaltuuston esityslistalta 8. päivä toukokuuta. Vantaan kaupunginhallitus on kuitenkin ottanut Timo Juurikkalan (vihr.) aloitteeseen kielteisen kannan.

Helsingissä Kari on esittänyt Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irtautumista jo vuonna 2014. Tuolloin kokoomus ja sosialidemokraatit kaatoivat vihreiden ryhmäaloitteen asiasta.

Fennovoiman hankkeesta on viime vuosina irtautunut useita suomalaisyhtiöitä. Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy sai välimiesoikeudelta tammikuussa päätöksen, jonka mukaan se voi irtautua ydinvoimalahankkeesta.