Suomalaissotilaille tulossa pakkolähtö kansainvälisiin tehtäviin – ”Mahdoton kannattaa”

Kansainvälistä avunantoa koskevan lakiesityksen velvoiteperiaate meni läpi puolustusvaliokunnassa. Ammattisotilas voitaisiin siis jatkossa pakottaa kansainvälisiin tehtäviin. SDP:n puolustusvaliokunnan kansanedustajat esittävät muutosta linjaan.

Velvoitteesta ovat olleet erimielisiä myös työmarkkinaosapuolet. Työntekijäpuolen mielestä lähteminen ulkomaille pitäisi olla vapaaehtoista.

Työntekijä- ja työnantajapuoli ovat odottaneet ratkaisua periaatteesta, josta valiokunnassa on ollut erimielisyyttä. Osapuolet ovat saaneet neuvoteltua kansainväliseen avunantoon liittyvät palkat ja palvelussuhteen ehdot, mutta kokonaisuus riippuu velvoitelinjasta, joka lopulta lyödään lukkoon vasta eduskunnan suuressa salissa. Lue tarkemmin: Kovista korotuksista alustava sopu: Everstiluutnantille jopa 30 000 €/kk komennuksesta ulkomaille

Puolustusvaliokunta päätti tiistaina lausunnosta hallituksen esitykseen, jota SDP:n puolustusvaliokunnan kolmikko Mika Kari, Sirpa Paatero ja Satu Taavitsainen eivät kaikilta osin hyväksy.

– Pidämme esitystä tärkeänä, mutta emme hyväksy hallituksen linjausta siitä, että Puolustusvoimien henkilökunta voidaan takautuvasti pakottaa osallistumaan kansainvälisiin, hengenvaarallisiin tehtäviin Suomen rajojen ulkopuolella, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari korostaa tiedotteessa.

SDP tukee kansainvälisen avunannon lisäämistä Puolustusvoimille, jotta Lissabonin sopimuksen velvoitteisiin voidaan vastata asianmukaisesti.

– Kyseessä on merkittävä, pitkään valmisteltu lakipaketti, johon valitettavasti jäi yksityiskohta, jota demarit eivät voi hyväksyä. Vaihtoehtoinen linjamme sai tuen valiokunnan kaikilta oppositiojäseniltä. Siinä uusi velvollisuus koskisi vain niitä henkilöitä, jotka astuvat puolustusvoimien palvelukseen lain voimaantulon jälkeen.

Samanlaista kompromissimallia puolustusvaliokunnalle on esitellyt myös työntekijäpuoli. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen sanoi aiemmin Uudelle Suomelle, että toiseksi parhaassa mallissa velvoite koskisi vain uusia työntekijöitä.

Kansanedustaja Sirpa Paateron mukaan erityisesti nykyhenkilöstön osalta toimiva ratkaisu olisi, että linja olisi vastaava kuin nykyään kriisinhallintaoperaatioissa eli osallistuminen perustuisi sopimusmenettelyyn.

– Meidän linjamme on yhtenevä perustuslakivaliokunnan kanssa. Perustuslakivaliokunnan kanta on, että sotilaallisen voimankäytön tehtäviin olisi suotavaa perustua suostumukseen siltä osin kuin on kyse sellaisista henkilöistä, jotka ovat aloittaneet palvelussuhteissaan ennen nyt ehdotettavan sääntelyn voimaantuloa, Paatero sanoo tiedotteessa.

Satu Taavitsaisen mukaan taas on kestämätöntä, että valtio työnantajana muuttaa palvelussuhteen ehtoja yksipuolisesti ja ilman neuvotteluja näin olennaisilta osin. Se on hänen mukaansa täysin työlainsäädännön perusperiaatteiden vastaista.

– On mahdotonta kannattaa hallituksen esitystä siitä, että henkilöstö voidaan takautuvasti velvoittaa osallistumaan kansainvälisen avunannon tehtäviin. On todella valitettavaa, että työnantaja ei halunnut edes neuvotella tästä keskeisestä seikasta, kun taas henkilöstö oli valmis etsimään yhdessä tuumin ratkaisua.

