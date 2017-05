KL: Vuokratontilta ostat asunnon halvemmalla – Ero jopa 1700 €/m²

Helsingissä on pääsääntöisesti halvempaa ostaa asunto taloyhtiöstä, joka sijaitsee vuokratontilla, kertoo Kauppalehti. Asia ilmenee Kauppalehden selvityksestä, jossa tutkittiin noin 40 000 helsinkiläisen kerrostaloasunnon pyyntihintoja muun muassa postinumeroalueen ja tontin omistussuhteen mukaan.

Vuokratontista koituvat kulut näkyvät asukkaalle asuinkustannuksissa vuokravastikkeen kautta, vaikka kokonaiskuvan selittääkin se, että vuokratonteilla sijaitsevissa kohteissa ei ole mukana itse tontin hankintakustannuksia.

Tulos on kuitenkin yleistettävissä vain tiettyjen puitteiden sisällä.

–Yleistäminen on mahdollista silloin, kun kyseessä ovat identtiset kohteet vuokratontilla ja omalla tontilla. Tuolloin markkina pitää huolen, että vuokratontilla oleva kohde on tonttiosuuden verran halvempi, OP:n kiinteistövälitysjohtaja Max Meder korostaa.

Tämä piirre on havaittavissa myös selvityksestä, sillä pelkästään eri postinumeroalueiden välillä on huomattavia eroja. Esimerkiksi Ruoholahdessa omalla tontilla olevasta asunnosta pyydetään neliöltä keskimäärin yli 1 700 euroa enemmän kuin vuokratontilla olevasta kohteesta. Toisaalta taas Kontulassa vuokratontilla olevien asuntojen neliökohtainen pyyntihinta on 130 euroa omalla tontilla olevia korkeampi.

Lisäksi ratkaisevia ovat asunnon sijainti, tyyppi ja kunto, ja vuokratonteille rakennetaan monin paikoin uudempaa asuntokantaa.

Tontin omistussuhde kiinnostaa ostajia entistä enemmän, sillä asia on ollut Helsingissä viime vuosina laajemmassa keskustelussa muun muassa Lehtisaaren alueen vuokrankorotuksesta nousseen keskustelun myötä. Esimerkiksi tulevan vuosikymmenen vaihteessa kaikkiaan liki 800 Helsingin kaupungin vuokratonttisopimusta tulee uusittavaksi.

