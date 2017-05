PS-veteraani vastustaa Jussi Halla-ahon valintaa – ”Rehellisesti sanoen hänellä on etu”

Perussuomalaisten historian ensimmäinen puheenjohtaja ja kansanedustaja Raimo Vistbacka toivoo, että Sampo Terho nousisi uudeksi puheenjohtajaksi. Perussuomalaiset valitsee 20 vuotta puheenjohtajana toimineelle Timo Soinille seuraajan Jyväskylässä kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa.

–Kyllä minun ehdokkaani on tässä tilanteessa Sampo Terho. Hänen näkemyksensä on, sen verta kuin minä häntä tunnen, on politiikan osalta laaja-alaisempi ja ottaa huomioon muutkin kuin turvapaikanhakijat, Vistbacka kertoo Uudelle Suomelle.

Vistbackan yhteys toiseen pääehdokkaaseen Jussi Halla-ahoon on etäinen ja viileä. Kun Halla-aho ilmoitti omasta ehdokkuudestaan videolla, hän kertoi voimakkaan eteläpohjalaisen taustavaikuttajan kampanjoivan häntä vastaan. Tällä hän viittasi juuri Vistbackaan. Kuuntele lisää mainoksen alla olevasta soittimesta:

Vistbacka oli lehtihaastattelussa kertonut, että moni eteläpohjalainen vaikuttaja lyö hanskat tiskiin, mikäli Halla-aho tulee valituksi. Tästä hän on edelleen suurelta osin samaa mieltä, vaikka hän kiistää, että itse aikoisi jättää puolueen.

–Olen kasvanut tähän sen verta kiinni, että ei sitä ainakaan heti tehdä. Pyritään sitten vaikuttamaan niillä keinoilla mitä on käytettävissä. Itse olen nähnyt, miten pienen puolueen osalta voidaan vaikuttaa, kun 8 vuotta olin yksin eduskunnassa

Vistbackan mukaan Halla-ahon valinta merkitsisi selvää muutosta puolueen nykylinjalle.

–Jonkun verran jatkuvuutta voisi ajatella tulevan, jos Sampo Terho valittaisiin. Mutta jos Halla-aho valitaan, veikkaan, että linjamuutos on aika raju, Vistbacka sanoo.

–Minulle on tullut sellainen käsitys, että yleispolitiikka jää taustalle ja keskitytään pääasiassa maahanmuuttokysymyksiin, hän selventää ja korostaa, ettei tunne Halla-ahoa henkilökohtaisesti.

Taloustutkimuksen tällä viikolla julkistaman kyselyn mukaan noin 40 prosenttia perussuomalaisten kannattajista pitää Halla-ahoa sopivimmaksi. 26 prosenttia tukee Terhoa ja 25 prosenttia ei osaa tai halua ilmaista kantaansa. Muita puheenjohtajaehdokkaita tuki yhteensä 9 prosenttia perussuomalaisten kannattajista.

Myös Vistbacka arvioi, että Leena Merellä, Riku Nevanpäällä, Raimo Rautiolla ja Veera Ruoholla ei ole aitoja mahdollisuuksia tulla valituksi.

–Joudun valitettavasti sanomaan näin, että on oma vakaa käsitykseni, että muut ovat statisteja ja ehkä nimiään haluavat tuoda esiin. Yleensähän se on ollut niin, että pääasiallinen tarkoitus on sitten varapuheenjohtajavaalit, kun on saanut nimeä vähän esille.

–Tämä on raaka totuus usein tällaisissa tilanteissa, hän lisää.

Perussuomalaisten asiamies matti Putkonen kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että puoluekokoukseen on ilmoittautunut jo vajaa 2 500 osanottajaa. Paikalle Jyväskylään on arvioitu tulevan jopa 3 000 ihmistä. Kaikkiaan puolueella on hieman vajaat 10 000 jäsentä.

Perussuomalaisten tapa valita puheenjohtaja poikkeaa perinteisistä suurista puolueista. Jokaisella perussuomalaisella jäsenellä on oikeus äänestää, kun taas esimerkiksi keskustan, kokoomuksen ja SDP:n piiri- ja jäsenjärjestöt nimeävät omat äänioikeutetut edustajat puoluekokoukseen.

Putkosen mukaan äänioikeutettuja jäseniä 2 500 ennakkoilmoittautuneesta on noin 80 prosenttia, eli 2 000 jäsentä.

–Voi sanoa, että suora jäsenyys voi tuoda suuriakin yllätyksiä lopputuloksiin. Monta kertaa puoluekokousedustaja valitaan sen mukaan, mitä mieltä paikallisyhdistyksessä ollaan, ja se helpottaa kartoittamaan kantoja, Vistbacka sanoo.

Kumpaa pääehdokkaista se hyödyttää, kun puoluekokoukseen odotetaan ennätysmäärää jäseniä?

–Kyllä rehellisesti sanoen Halla-aholle tämä on etu. Se nähtiin jo viime puoluekokouksessa, Vistbacka sanoo.

–Nuoret, jotka ovat näitä tietokoneihmisiä, pystyvät somessa ja muissa keskustelufoorumeissa käymään puheenjohtajakampanjaa, kun tällainen vakiintunut porukka, joka ei ihan aina tiedosta sitä, mitä siellä ei-julkisuudessa tapahtuu, hän jatkaa.

Vistbacka toimii edelleen Perussuomalaisten Tukisäätiön puheenjohtajana ja hänet nimitettiin aiemmin keväällä uuden Veikkauksen hallitukseen.