Sampo Terho: ”Aion olla etulinjassa”

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho linjaa haluavansa puolueen olevan tiukempi ja ärhäkämpi, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi.

–Olemme vaikutusvaltaisempia kuin koskaan aiemmin, mutta samalla on rehellisesti myönnettävä, että emme ole täysin onnistuneet hallituspuolueena. Meillä on vielä paljon saavutettavaa tällä hallituskaudella, Terho sanoi lauantaina puheissaan Perussuomalaisten Naisten ja Perussuomalaisten Nuorten kevätkokouksissa.

Sampo Terhon mukaan hallituksessa oleminen ei ole itsetarkoitus, vaan työkalu saavuttaa puolueelle tärkeitä asioita.

–Toisin kuin esimerkiksi Tanskassa, suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä oppositiossa ei voi päättää mistään, ainoastaan räksyttää ja kerätä säälipisteitä, hän totesi.

–Ulkoministerinä esimerkillisesti toiminut Timo Soini on joutunut olemaan isänmaan asialla paljon poissa, ja puolueen johtaminen on kärsinyt. Tästä on opittava se, että puheenjohtajan on oltava omiensa joukossa, läsnä päätöksenteossa - etulinjassa puolustamassa puoluetta ja puolueen tavoitteita. Minä aion olla etulinjassa ja tarvittaessa etulinjan edessä, Terho jatkoi.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa 10. kesäkuuta Jyväskylässä. Toinen pääehdokas puolueen johtoon on europarlametaarikko Jussi Halla-aho. Ehdolla ovat myös Leena Meri, Riku Nevanpää, Raimo Rautio ja Veera Ruoho.

Taloustutkimuksen tällä viikolla julkistaman kyselyn mukaan noin 40 prosenttia perussuomalaisten kannattajista tukee Halla-ahoa. 26 prosenttia tukee Terhoa ja 25 prosenttia ei osaa tai halua ilmaista kantaansa. Muita puheenjohtajaehdokkaita tuki yhteensä 9 prosenttia perussuomalaisten kannattajista.

Lue myös:

PS-veteraani vastustaa Jussi Halla-ahon valintaa – ”Rehellisesti sanoen hänellä on etu”

Jättikokous valitsee perussuomalaisille uuden puheenjohtajan