Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi, että Suomi on muokannut kokonaisturvallisuuden suunnitteluaan ja palauttanut puolustusvoimille kyvyn nostaa valmiutta nopeasti. Hän sanoo, että tämä nostaa vastustajan kynnystä käyttää sotilaallista voimaa. Muutosten ajuri on Salonius-Pasternakin mukaan ollut Venäjän sotilaallisen kyvyn vahvistuminen.

–Suomalaisviranomaiset ovat järjes­telmällisesti lisänneet maan valmiut­ta vastata sotilaalliseen konfliktiin kolmen viime vuoden aikana, kun turvallisuusympäristö Euroopassa on muuttunut. Valmiutta on lisätty selkeyttämällä ja muuttamalla lainsäädäntöä, lisäämällä koulutus-­ ja harjoittelumääriä sekä korotta­malla määrärahoja. Kaikki tämä on parantanut puolustusvoimien kykyä reagoida aiempaa nopeammin, suuremmalla volyymillä ja vahvemmin, Saloniu-Pasternak kirjoittaa FIIA Comment -julkaisussa.

Hän huomauttaa, että yksi järjestelmän merkittä­vimmistä heikkouksista on ollut kyky vastata nopeasti sotilaallisiin hyökkäyksiin, joita ei heti luokitella selkeiksi sotilaallisiksi invaasioiksi.

–Valmiutta on nyt onnistuneesti parannettu, mutta muutokset ovat yhä käynnissä. Jos Suomen olisi vuonna 2014 pitänyt nopeasti vasta­ta sotilaalliseen uhkaan maavoimin, Suomella olisi ollut käytössään vain parin joukkueen verran erikois­joukkojen sotilaita. Tänä vuonna pystytään varustamaan ja siirtämään tuhansia sotilaita ympäri maata niin, että osastot voivat suorittaa ensim­mäistä tehtäväänsä muutamassa tunnissa, Salonius-Pasternak kuvailee.

Hän sanoo tehtyjen muutosten heijastavan todellisuutta, jossa strateginen varoitus potentiaalisesta hyökkäyk­sestä mitataan enintään viikoissa.

–Ennen oletettiin, että aseelliseen konfliktiin olisi kuukausia aikaa valmistautua: kouluttaa joukkoja ja hankkia tarvittavaa lisämateriaalia. Puolustusvoimien nykyisen ajattelun voi tiivistää lausahdukseen ”jos se ei ole käsissämme, sitä ei ole olemassa”. Tämä on merkittävä ajattelutavan muutos muutaman vuoden takaiseen verrattuna.

Salonius-Pasternak löytää silti edelleen myös haavoittuvuuksia. Niihin kuuluvat hänen mukaansa puolustuksellisen syvyyden puute, modernin materi­aalin rajallinen määrä ja reservin liian vähäiset harjoitukset.

–Yksi haavoittuvuus liittyy suoma­laisviranomaisten kykyyn mukautua informaatioajan muutoksiin. Tämän korjaaminen vaatii muun muassa uutta lainsäädäntöä ja sopeutumista siihen, että kaikki ne, joilla on kansallisen turvallisuuden näkö­kulmasta keskeistä osaamista, eivät välttämättä työskentele valtiolla. Kun oikeudelliset, käytännölliset ja organisaatiokulttuuriin liittyvät haasteet on selvitetty, Suomi voi kehittää merkittäviä kykyjä tieto­verkko-­ ja informaatiovaikuttami­seen. Tässä voisi olla mahdollisuus oppia jotakin Ruotsin, Yhdysvaltain, Britannian ja Viron kaltaisilta kumppaneilta, hän kommentoi.

Hän sanoo, että Suomen viime vuosien toimet ovat nostaneet kynnystä käyttää sotilaallista voimaa maata vastaan menestyksekkäästi.

–Epäsuorasti ne myös edistävät alueellista vakautta, kun sotilaallisen riskinoton kustan­nukset Suomen lähialueella ovat kasvaneet, Salonius-Pasternak päättää.

