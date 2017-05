Varoitus palkankorotuksista Ylellä: ”Kannattaa hakea sellaista mallia, että elämme varojemme ja tulojemme mukaan”

Viennin vedon voimistumisesta ja kasvun oraista huolimatta Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa korosti Ylen Ykkösaamussa , että Suomessa ollaan vielä kaukana siitä, että elinkeinoelämä voisi hyvin. Hän kehottaa kiinnittämään huomiota kustannuskehitykseen, eikä mielellään puhuisi palkankorotuksista.

Siilasmaa varoittaa, että työnantajien kustannusten kasvu johtaisi siihen, että työpaikat vähenevät. Hän muistuttaa, että kustannuskehitys on kaikkien kustannusten summa, jolloin palkat on vain yksi tekijä. Hän ei lähtisi vertaamaan Suomen Saksaan tai Ruotsiin palkkakehityksessä, sillä Suomessa palkat nousevat, vaikka nollasta olisi sovittu.

–Kun Suomessa puhutaan sopimuspalkankorotuksista, todelliset palkankorotukset ovat aina korkeampia kuin sopimuspalkkojen nimelliset korotukset. Esimerkiksi Saksassa tilanne on ollut päinvastainen viimeiset kymmenen vuotta. Kun siellä laitetaan joku taso sopimuspalkkojen korotukselle, niin kumulatiivisesti todelliset palkankorotukset ovat olleet merkittävästi alempia. Eli järjestelmämme ovat hyvin erilaisia. Suomessa tulee aina luonnollisia palkankorotuksia näiden sopimuspalkankorotusten lisäksi, Siilasmaa sanoi.

–Vaikutus on niin suuri, että Suomessa 2005-2015 on tullut sopimuspalkkojen nimellisen korotuksen päälle lähes 9 prosenttia muita korotuksia, kun Saksassa on tultu neljä prosenttia alaspäin kumulatiivisesti, hän jatkoi.

Siilasmaan mukaan reaalitalouden kytkös on oltava mukana palkkakeskustelussa.

Siilasmaa korosti myös, että siirtyminen paikalliseen sopimiseen on jatkuvasti ajankohtaista ja tarpeellista, sillä palkankorotusten kompromissit aiheuttavat hallaa, kun eri toimialoilla kehitys on kuitenkin erilaista. Palkankorotuksien mahdollistuminen on hänen mukaansa täysin alakohtaisten tekijöiden varassa. Joustoja tarvitaan.

–Kuluttajien ostovoima on noussut ja palkkoja on nostettu, joten miksei sitä voisi tänäkin vuonna tapahtua. Tosiasia on, että vaikka neuvottelupöydässä sovittaisiin nollasta, palkat nousevat.

Palkankorotuksia Siilasmaa pitää vääränä keskustelunaiheena todellisen palkkakehityksen takia. Hänen mukaansa pitäisi löytää kustannusvaikutuksilta sellainen vaihtoehto, että työllistämisen mahdollisuudet kasvaisivat.

Kilpailukykysopimuksen myötä moni periaatteellinen asia muuttui, Siilasmaa huomauttaa.

–Se oli ensimmäinen kerta kun työehtoja heikennettiin pitkään aikaan. Iso periaatteellinen muutos. Tämä tarkoittaa, että on ymmärrystä reaalitalouden ongelmiin. Perinteinen kolmikanta-ajattelu murtui. Kyllähän se on ollut halvaannuttava tekijä. Kansankuntana meidän kannattaa hakea sellaista mallia, että elämme varojemme ja tulojemme mukaan.