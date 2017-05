Professorilta täystyrmäys lukukausimaksuille: ”Yliopistoille tulee suuri kiusaus ottaa yhä huonompia opiskelijoita”

Maailmanpolitiikan professori ja kansalaisjärjestö Attacin puheenjohtaja Heikki Patomäki ei lämpene lukukausimaksujen käyttöönotolle suomalaisissa yliopistoissa. Hän korostaa Puheenvuoron blogissaan, että lukukausimaksujen vaikutukset koskevat myös yliopistoja ja oppimista.

–Opiskelijat on jo nyt määritelty osin ”asiakkaiksi”, mutta lukukausimaksujen myötä heistä tulisi myös kirjaimellisesti maksavia asiakkaita. Kun yliopistot tehdään riippuvaisiksi opintomaksuista, niille tulee suuri kiusaus ottaa yhä huonompia opiskelijoita, kuten Britanniassa ja Australiassa on myös käynyt. Kun opiskelija maksaa opinnoista, heistä tulee ”asiakkaita”, jotka vaativat rahoilleen vastinetta – viime kädessä tutkinnon – opiskelivat he kunnolla tai eivät, Patomäki kommentoi.

Lukukausimaksut nousivat puheenaiheeksi viikolla, kun Helsingin Sanomat kertoi lukukausimaksuja vastustavan professori Markus Jäntin suuttuneen keskustelutilaisuudessa muille, eri näkemystä lukukausimaksuasiassa edustaville taloustieteilijöille. Samaan keskustelutilaisuuteen osallistinut kansanedustaja Antero Vartia (vihr.) arvioi perjantaina, että korkeakoulutettujen voisi olla perusteltua maksaa hieman nykyistä suurempi osuus omasta koulutuksestaan, jonka ansiosta he pärjäävät elämässään paremmin.

–Suomalainen korkeakoulutettu ansaitsee elämänsä aikana nettona eli maksettujen verojen jälkeen 400.000 - 600.000€ enemmän kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneet. Kaikki suomalaiset veronmaksajat, myös pienituloiset, osallistuvat yliopistokoulutuksen rahoittamiseen. Koska korkeakoulutetut ovat yhteiskuntamme hyväosaisia, voisi olla perusteltua, että he kustantaisivat edes hieman suuremman osuuden koulutuksestaan, jonka ansiosta he pärjäävät elämässään paremmin, Vartia pohti.

Vihreät on puolueena lukukausimaksuja vastaan, koska maksujen pelätään johtavan eriarvoisuuden kasvuun. Vartiakin sanoo, ettei lukukausimaksuja ei tule hyväksyä, jos ne vaarantavat sosiaalisen liikkuvuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkijat Niku Määttänen ja Vesa Vihriälä ovat kertoneet kannattavansa mallia, jossa opintolainan takaisin maksaminen sidotaan opintojen jälkeisiin tuloihin. Markus Jäntti on tyrmännyt mallin opportunistisena. Heikki Patomäki puolestaan huomauttaa, ettei tämäkään malli sulje pois eriarvoistumista.

–Tämä malli ei poissulje mahdollista vanhempien tukea, joka voi kattaa myös kaikki kulut. Sen sijaan vähävaraisemmasta kodista tulevat ovat kokonaan riippuvaisia lainasta. Kokemukset osoittavat, että he varovat velkaantumista enemmän kuin varakkaammista kodeista tulevat ikätoverinsa, Patomäki sanoo.

Markus Jäntti irtisanoutui tiistaina tehtävästään Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen Vattin professorina. Hän palaa syksyllä professoriksi Tukholman yliopistoon. Myös Patomäki kertoo miettineensä ulkomaille muuttoa.

–Viimeisen parin vuoden aikana olen itsekin usein miettinyt, että pitäisikö vielä yhden ja vihonviimeisen viimeisen kerran siirtää elämä toiseen maahan. Lukukausimaksuja tai muita uusklassikoiden tolkuttomuuksia ei kuitenkaan pääsisi karkuun ainakaan Britanniaan tai Australiaan muuttamalla. Kaikki mahdollinen pitää yksityistää, kaikesta pitää tehdä kauppatavaraa, jolle asetetaan hinta, ja kaikkien tehtävänä on maksimoida omaa rahamääräistä etuaan.

