Anne Berner: ”Poliisi ei jatkossakaan sakota 1 km/h ylinopeudesta”

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan poliisi ei tieliikennelain uudistuksen jälkeen sakota 1 km/h ylinopeudesta.

Moottori-lehti uutisoi viikolla, että valmisteilla oleva uusi tieliikennelaki saattaa vaikuttaa myös ylinopeuksien puuttumiskynnyksiin sekä niistä jaettaviin rangaistuksiin. Esimerkiksi kansanedustaja Mika Kari (sd.) on sanonut pitävänsä järjettömänä ajatuksena, että jopa 1 km/h ylinopeuksille voitaisiin poliisin toteuttamassa liikennevalvonnassa myöntää virhemaksuja.

–On annettu ymmärtää, että lakimuutos toisi ylinopeusvalvontaan nollatoleranssin ja tarkoittaisi jatkossa sitä, että jo 1 km/h ylinopeuksista tulisi aina seuraamusmaksu. Tämä ei anna asiasta oikeaa kuvaa, Berner sanoo Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa, jonka otsikko on ”Poliisi ei jatkossakaan sakota 1 km/h ylinopeudesta”.

Berner muistuttaa, että rikesakkolaki koskee jo nykyisin kaikkia ylinopeuksia, ja jo nykyisin mikä tahansa ylinopeus on siis lain mukaan rangaistava.

–Olennaista on asiassa se, ettei tieliikennelain muutos ota kantaa poliisin tulkintaohjeeseen, joka määrittelee sen mihin asioihin poliisi puuttuu milläkin tavalla. Esitettävässä laissa ei siis ole ehdotettu harkintavaltaa poliisin puutumiskynnyksen suhteen, eikä sitä ole voimassa olevassakaan laissa, vaan se on poliisin sisäisessä ohjeessa. Lisäksi uutisoinnissa on jäänyt sivuseikaksi se, että hallituksen esityksen mukaan pienimpien ylinopeuksien osalta sanktiomaksu olisi jopa pienempi kuin nykyisessä rikesakkolaissa, hän kommentoi.

Berner viittaa poliisihallituksen vuonna 2009 poliisiyksiköille antamaan sisäiseen ohjeeseen ns. puuttumiskynnyksestä. Sen mukaan poliisi ei voi antaa kenellekään lupaa ajaa lievääkään ylinopeutta, ja poliisin tulee mahdollisuuksien mukaan puuttua kaikkeen ylinopeudella ajamiseen.

–Valvontaresurssien riittämättömyys ja muut valvontaolosuhteet saattavat vaatia puuttumisrajan nostamista tai laskemista. Tällöin poliisin liikennevalvonnassa huomautuksen ja rikesakon välisenä rajana pidetään kaikilla nopeusrajoitusalueilla nopeusvalvontalaitteella mitattua 10 kilometrin ylitystä (sisältää myös 3 km/h teknisen vähennyksen). Alle 9 km/h ylityksistä käytetään sakon sijaan huomautusmenettelyä, Berner kirjoittaa.

–Suomen poliisin puuttumiskynnys on ilmeisesti Euroopan korkein (se on yleisesti 1-6 km/h). Poliisin ohjeistusta noudatetaan erityisesti automaattisessa liikennevalvonnassa, hän jatkaa.

Lue lisää: ”Järjetön ajatus” – 1 km/h ylinopeusrajalle täystyrmäys kansanedustajalta