Ylilääkäri ihmettelee Suomen käytäntöä: ”Pahimmassa tapauksessa potilaat jonottavat hoitoon pääsyn sijasta asiakasseteliä”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen varoittaa Suomea terveydenhuollossa käytettävien asiakassetelien ongelmista.

Huoli asiakasseteleistä liittyy siihen, että sote-uudistus pyrkii lisäämään potilaan valinnanvapautta antamalla mahdollisuuden hakeutua julkisesti rahoitettuun, mutta yksityisesti tuotettuun hoitoon seteleiden avulla. Hoidon julkisen järjestäjän tai julkisen tuottajan on annettava potilaalle asiakasseteli niiden palvelujen osalta, jotka maakunta on päättänyt saattaa suoran valinnanvapauden piiriin.

Lehtosen mukaan asiakassetelin keskeisenä ongelmana ovat siihen liittyvät korkeat hallinnointikustannukset. Hän kertoo Puheenvuoron blogissaan, että esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kaihileikkaukseen antaman palvelusetelin yksikkökustannus on noin 50 euroa per seteli, vaikka setelin myöntämisen prosessia on vuosia hiottu ja yksinkertaistettu.

–Asiakassetelin antamisen osalta välttämättömiä vaiheita ovat asiakassetelittuottajien hallinnointi (tuottajien valinta ja tuotetun palvelun laadun varmistaminen), asiakassetelin myöntäminen (jossa ammattilainen arvioi potilaan asiakassetelin tarpeen), asiakassetelituottajan laskutuksen hallinnointi sekä asiakassetelipalvelun asianmukaisen toteutumisen varmentaminen (mikä jälleen edellyttää ammattilaisen osallistumista), Lehtonen selvittää.

Hän laskee, että noin 800 euron kaihileikkauksessa palvelusetelin kustannukset ovat vain noin 6 prosenttia kokonaiskustannuksista. Jos tutkimuksen tai toimenpiteen arvo olisi vain 200 euroa, on asiakassetelin hallintokustannus Lehtosen mukaan jo 25 prosenttia koko palvelun kustannuksesta.

–Sote-uudistus käytännössä poistaa Kelan sairaanhoitokulujen suorakorvausjärjestelmän ja tuo tilalle hallinnollisesti varsin raskaan maakuntien asiakassetelijärjestelmän. Tämä ei alenna terveydenhuollon kustannuksia, vaan sitoo melkoisen joukon nyt potilaita hoitavia lääkäreitä asiakasseteleitä hallinnoimaan. Pahimmassa tapauksessa potilaat jonottavat jatkossa hoitoon pääsyn sijasta asiakassetelin myöntämistä, Lehtonen toteaa.

Hän sanoo monen asiantuntijan epäilevän, että tällainen tapa järjestää palveluja tekee mahdottomaksi luoda sote-uudistuksen tavoitteena olleita integroituja palveluketjuja.

–Jos esimerkiksi päivystykseen hakeutunut potilas tarvitsee sellaisia tähystystutkimuksia, jotka maakunta on päättänyt tuottaa asiakassetelillä, tulee potilaalle antaa jatkotutkimuksia varten asiakasseteli. Potilas voi sitten hakeutua sellaisen yhtiön asiakkaaksi, jossa tähystysutkimuksia suoritetaan, mutta vain tätä tähystystutkimusta varten. Jos potilas tähystystutkimusten jälkeen tarvitsee kuntoutustoimenpiteitä, voi hän tarvita uuden asiakassetelin hakeutuakseen toiseen yritykseen, jossa nämä kuntoutustoimenpiteet sitten tuotetaan. Tiedon hoitosuunnitelmasta ja potilaan tilanteesta pitäisi samalla liikkua eri toimijoiden välillä. Lisäksi asiakassetelin käytön hallinnointia varten pitäisi olla olemassa setelin myöntäjän ja eri tuottajat kokoava tietojärjestelmä kaikissa 18 asiakassetelejä myöntävässä maakunnassa, Lehtonen kirjoittaa.

Hän kertoo, että palveluseteliä on muualla kokeiltu sosiaalisten rahansiirtojen korvikkeena muun muassa kotityön palvelujen maksuvälineenä, mutta se ei ole Suomen lisäksi missään Euroopan maassa saanut suosiota terveydenhuollon palvelujen maksutapana.