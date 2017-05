Ravintoloitsija ryöpyttää Alkoa: ”Lopetetaan heti ilman siirtymäaikoja”

Ravintoloitsija, Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio arvostelee Suomen alkoholipolitiikkaa ja erityisesti Alkoa suorin sanoin Puheenvuoron blogissaan. Raunion mukaan Alkon monopoli on lopetettava Suomessa ilman siirtymäaikoja.

–Syksyllä ei tule tehdä uutta, entistä huonompaa kompromissisia uudesta alkoholilaista Alkon puolustajien kanssa, vaan vaatia suoraan Alkon lopettamista heti ilman mitään siirtymäaikoja. Maamme on integroinut lähes kaikessa muussa kansalaisia rajoittavissa ja byrokratiaa lisäävissä asioissa EU:n kanssa. Nyt me haluamme olla myös näissä järkevissä asioissa osa EU:ta ja ostaa niin viinimme kuin konjakkimme ruokakaupoista, Raunio vaatii.

–Meidän on korkea aika lopettaa naapurimaidemme epäsuorien alkoholiverotukien jakaminen ja kerätä nekin rahat meidän suomalaisten hyväksi. Alkoholista koituu kustannuksia, mutta järkevällä politiikalla me pystymme keräämään niihin varat alkoholia käyttäviltä kansalaisilta. Alkoa me emme kuitenkaan siihen tehtävään tarvitse. Emme kaipaa myöskään sen ihmeseiniä, jotka eivät ole propagandasta huolimatta onnistuneet tähänkään asti ehkäisemään yhdenkään kansalaisemme alkoholisoitumista, vaan pikemminkin päinvastoin, hän jatkaa.

Raunio pitää arvioita Alkon merkityksestä valtion tulonlähteenä paikkansapitämättöminä.

–Alkon tilikauden voitto oli viime vuonna 38,3 miljoonaa euroa. Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2016 yhteensä noin 95 miljardia euroa. Alko siis tuotti yhteiskunnallemme saman verran vuodessa kuin valtiomme kerää veroina reilussa 3,5 tunnissa. Kyseessä ei siis ole mikään merkittävä tulolähde valtiollemme. Onkin hämmästyttävää, kuinka vähän liikevoittoa yhtiö, jolle on annettu tällainen monopoliasema maassamme, pystyy tekemään, hän kommentoi.

Raunion mukaan Alkojen lopettaminen ja alkoholikaupan vapauttaminen toisi valtiolle monin verroin takaisin viime vuoden Alkon tilikauden voiton lisääntyneinä alkoholiveron tuottoina.

–Alkoholikulutus tuskin lisääntyisi Alkon lopettamisen johdosta, mutta verovapaa omatuonti vähenisi varmasti, kun kansalaiset siirtyisivät juomaan sellaista alkoholia, josta on myös verot maksettu Suomeen, eikä vain Viroon. Miten tämä olisi muka mahdollista? Kauppa pystyisi tinkimään myyntikatteista ja laskemaan kuluttajamyynnin hintoja, hän sanoo.

Raunio arvioi, että Alkon monopolin purkamisen jälkeen kauppa pystyisi tinkimään myyntikatteista ja laskemaan alkoholin kuluttajamyynnin hintoja.

–Halutessamme voisimme tuolloin jopa korottaa alkoholiveroa ilman, että hinnat meille kuluttajille nousisivat lähellekään nykyisiä Alkon hintoja. Tuolloin meillä olisi jopa varaa laskea ravintoloissa myytävän alkoholin alv:a, joka varmasti nostaisi ravintoloiden osuutta alkoholin kokonaismyynnistä Suomessa. Tämähän on ollut lähes kaikkien puolueiden tavoite viimeiset vuodet, mutta mitään muuta kuin vatulointia ei ole saatu aikaiseksi. Jos korotamme alkoholiveroa, Alkon on pakko viedä se omiin hintoihinsa, mikä taas kiihdyttää entisestään omatuonnin kasvua, hän toteaa.

