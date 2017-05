Omat yllättivät Sampo Terhon HS:n tentissä: ”En kerro mitään”

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas Sampo Terhon kasvoille alkoi nousta kuumotus Helsingin Sanomien tentissä, kun hänen vastaehdokkaansa Leena Meri ja Veera Ruoho alkoivat grillata häntä toimittajien sijaan.

Meri ja Ruoho arvostelivat Terhoa siitä, ettei puolueen eduskuntaryhmälle ollut selvitetty hallituksen puoliväliriihen neuvottelutuloksia. Puoliväliriihen jälkeen perussuomalaiset vaihtoi oikeusministerin salkun kulttuuriministerin salkkuun ja yhtäkkiä myös perussuomalaisten kritisoima hallintarekisteriasia alkoi edetä talousvaliokunnassa. Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Kaj Turunen (ps.).

Meren mukaan hallintarekisterijupakka paljasti johtajuusvajeen puolueessa. Hänen mukaansa olisi ollut puheenjohtaja Timo Soinin asia selventää perussuomalaisten kanta julkisuudessa. Hallintarekisteriasiassa hallitusta vastaan äänestänyt Ruoho syyttää puoluetta väärästä valinnasta.

–Siinä pelättiin niin paljon hallitusveneen keikuttamista, että ei uskallettu pysyä äänestäjien ja itse asiassa asiantuntijoidenkin kannalla. Tämän tyyppisiä asioita on matkan varrella tullut ja perään vastuuta, Ruoho kritisoi.

–Minulla ei ole vieläkään tiedossa ja sitä jatkuvasti tiedustellaan, mitä on vastineeksi saatu, poliisikansanedustaja jatkaa.

–Se on kerrottu eduskuntaryhmälle moneen kertaan ryhmäkokouksessa. Ehkä et ole sattunut olemaan paikalla, mutta on kerrottu mitä puoliväliriihessä päätettiin ja mitkä olivat meille mieluisia [päätöksiä], Terho tiuskaisi Ruoholle.

–Kuten itsekin tiedät esimerkiksi jonkun mainitakseni, niin olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että maanpuolustukseen ja turvallisuuteen tuli 100 miljoonaa euroa uutta rahoitusta

Meri ja Ruoho hämmästelivät myös, miksi oikeusministerin salkusta luovuttiin. Oikeusministerin salkku siirtyi kokoomukselle ja perussuomalaisille siirtyi vastaavasti kulttuuri- ja urheiluministerin salkku. Sen sai juuri Terho.

­–Itse arvostan juristina hyvin korkealle oikeusministeriön tehtävänalaa ja se oli yllätys, että se lähti meiltä pois. Siitä en ole saanut vastausta, miksi me luovuimme niin merkittävästä salkusta, kansanedustaja, varatuomari Meri sanoo.

Terho kieltäytyi kommentoimasta puoliväliriihen neuvotteluita.

–En kerro mitään sisäisiä keskusteluja.