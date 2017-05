Onko tässä tuttu mies? Ryösti K-Marketin teräaseella uhaten

Poliisi pyytää havaintoja Pohjois-Pohjanmaalla Pulkkilassa perjantaina tapahtuneesta K-Marketin ryöstöstä. Ryöstäjä oli naamioinut kasvonsa hupulla ja aurinkolaseilla.

Ryöstäjä saapui Pulkkilan K-Markettiin kello 19.12 ja poistui kello 19.24. Mies oli kierrellyt ensin kaupassa. Kassalle tultuaan hän otti teräaseen esille ja sai myyjän luovuttamaan käteistä kassasta.

Saaliikseen ryöstäjä sai pakkauksen alkoholijuomaa ja vähäisen määrän käteistä rahaa.

Ryöstäjä saapui kauppaan kävelleen Kirkkopolun suunnasta ja poistui samaan suuntaan. Poistuessaan ryöstäjä ylitti Kirkkopolun vinottain kävellen ja hetken päästä juosten. Kirkkopolulla on ollut tapahtuma-aikaan muuta liikennettä, joten joku on voinut havaita punaisen alkoholijuomapakkauksen kanssa juoksevan ryöstäjän.

Ryöstöön liittyen on ollut kiinniotettuna kaksi henkilöä, joiden osuutta tapahtuneeseen on selvitetty. Tutkinnan tässä vaiheessa henkilöillä ei vaikuttaisi olevan osuutta ryöstöön ja heidät on vapautettu.

Poliisi etsii kuvan ryöstäjää, joka on silmin-näkijöiden mukaan noin 20-vuotias, pituudeltaan 175–180 senttiä, normaalivartaloinen tai hoikka ja kapeakasvoinen. Suun ympärillä oli partaa.

Ryöstäjällä on ollut jalassaan tennarit, vaaleansiniset kulahtaneet lököttävät farkut, tumma lyhyt takki, jossa oli kaksi vaaleaa raitaa hihoissa, kauluksessa ja alaosassa. Takin alla oli tummanpunainen huppari, sekä päässä lisäksi myssy tai vastaava päähine.

Poliisi kaipaa havaintoja henkilöiltä, jotka ovat mahdollisesti nähneet ryöstäjän. Mahdolliset ryöstäjään liittyvät ajoneuvohavainnot kiinnostavat erityisesti. Havainnot voi ilmoittaa Ylivieskan poliisin palvelupäivystykseen puhelinnumeroon 0295416409.