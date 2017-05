Valinnanvapaus voikin kaventua? – Lakimies tarkasti pykälät

Potilaan valinnanvapaus voi käytännössä jopa kaventua, vihjaa Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalveluihin keskittyvä lakimies Sami Uotinen blogissaan. Hän kirjoittaa sote-uudistuksen myötä tulevista asiakasseteleistä ja nykyisin käytössä olevista palveluseteleistä.

–Palvelujen järjestäjän liikkumavara vähenee. Tämä lähtökohtaisesti vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja saattaa myös aiheuttaa kustannuspaineita. Pidemmällä aikavälillä tällä voi olla vaikutuksia myös kyseisten palvelujen osto-osaamiseen, Uotinen kirjoittaa.

Nykyisin kunta voi antaa potilaalle palvelusetelin yksityisen palveluntuottajan tarjoamaa hoitoa varten. Jatkossa maakunnan oma liikelaitos voi myöntää asiakassetelin sellaisen palvelun hankkimista varten, mitä maakunnan käyttämät ”sote-keskukset” eivät tuota.

Uotinen kuitenkin huomauttaa, että palvelu- ja asiakasseteliä koskevissa lakipykälissä on merkittäviä eroja. Suurin ero on se, että jatkossa maakunta ei saisi itse liikelaitoksessaan tuottaa palvelua, jota varten se on myöntämässä asiakassetelin, Uotinen toteaa.

Tämä merkitsee käytännössä sellaisten palveluiden pakkoyhtiöittämistä, joissa maakunta haluaisi käyttää asiakassetelin lisäksi omaa tuotantoa.

–Vaikka palveluseteliä käytettäessä palveluntuottajat ovat yksityisiä palveluntuottajia, palvelusetelin ohella kunnalla yleensä on vastaavaa omaa toimintaa. Itse asiassa lainsäädäntö edellyttää muiden järjestämistapojen käyttöä palvelusetelin rinnalla. Asiakasseteliä käytettäessä maakunnalla ei voi olla omaa vastaavaa toimintaa poikkeustilanteita lukuun ottamatta, hän kirjoittaa blogissaan.

–Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Jos maakunta ottaa käyttöön asiakassetelin, sanotaanpa vaikka ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen, maakunnan omat palveluyksiköt on yhtiöitettävä. Tämän jälkeen maakunta ei voi järjestää omana toimintanaan tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Asiakkailla on kuitenkin oikeus kieltäytyä asiakassetelillä järjestettävästä toiminnasta, jolloin vaihtoehdoksi jää lähinnä palvelujen ostaminen kilpailutuksen kautta markkinoilta.

Uotinen pohtiikin, että asiakasseteleihin liittyvä yhtiöittämisvelvoite voi hillitä niiden käyttöönottoa.

–Ratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin on sinällään helppo. Sallitaan maakunnan oma toiminta myös niissä palveluissa, joissa rinnalla on käytössä asiakasseteli. Tämä ei tarkoita sitä, että asiakassetelillä voidaan valita maakunnan liikelaitoksen yksikkö, vaan sitä, että asiakas voi ensin valita oman toiminnan ja asiakassetelin välillä. Asiakasseteliä käytettäessä palveluntuottajina ovat sitten yksityiset palveluntuottajat.