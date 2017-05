”Apua on haettava heti” – Toimi näin jos näet koiran yksin autossa kesällä

Kauppareissu voi olla kohtalokas kuumaan autoon jätetylle koiralle, muistuttaa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (SEY). Jokakesäisestä huolenaiheesta varoitetaan jälleen lämpötilojen noustua.

Aihe on hyvin ajankohtainen. Tänään verkossa on levinnyt voimalla vuoden 2015 uutinen Itä-Uudenmaan poliisin ohjeista, joiden mukaan sivullisen tulee toimia, jos havaitsee koiran tai muun lemmikin kuumassa autossa.

SEY korostaa, että auton sisälämpötila nousee koiralle vaarallisen korkeaksi nopeammin kuin moni tajuaa. Koira saa lämpöhalvauksen huomattavasti helpommin kuin ihminen, sillä se ei kykene säätelemään elimistönsä lämpöä ihon kautta hikoilemalla, selittää SEY:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli tiedotteessa.

Aurinkoon jätetyn auton sisälämpötila nousee vaarallisen korkeaksi jo maltillisissa lämpötiloissa. Kesähelteellä puolestaan auton varjoon jättäminenkään ei riitä turvaamaan koiralle hyviä oloja. Myöskään ikkunoiden raolleen jättäminen ei estä auton lämpötilan nousua, Pulli lisää.

Kuumaan autoon jääminen voi aiheuttaa koiralle lämpöhalvauksen tai pahimmillaan kuoleman.

SEY:n toimintaohjeet ihmiselle, joka näkee lemmikin yksin autossa lämpimällä säällä, ovat seuraavat:

– Jos huomaa koiran tai muun eläimen yksin autossa lämpimällä säällä, apua on haettava heti. Esimerkiksi kaupassa voi pyytää kuuluttamaan auton omistajaa. Tilanne on vakava, jos koira ei enää läähätä ja ole levoton, vaan makaa apaattisena. Jollei auton omistajaa löydy nopeasti, on otettava yhteyttä poliisiin, joka voi tarvittaessa murtautua autoon, Pulli neuvoo.

Itä-Uudenmaan poliisi on kertonut, että hätätapauksissa sivullinen on ”oikeutettu pelastamaan kärsivän lemmikin myös itse”.

– Tilanne on vakava, jos lemmikki ei läähätä ja on apaattinen. Silloin voi olla jo kysymys lähestyvästä lämpöhalvauksesta. Auton ikkunan rikkominen on kuitenkin se viimeinen keino. Tällaiseen tilanteen sattuessa pyydä neuvoa hätäkeskuksesta ja riko se ikkuna mikä on mahdollisimman kaukana lemmikistä, poliisi kertoi vuonna 2015.

SEY ohjeistaa myös, miten autosta pelastettua koiraa tulee hoitaa.

– Ensiapuna lämpöhalvauksen saanut koira siirretään varjoon ja kastellaan haalealla vedellä. Jos koira pystyy juomaan, sille tulee antaa viileää juomavettä. Koira kannattaa viedä eläinlääkärille, vaikka se virkoaisikin. Matkan ajaksi koira kääritään viileään ja märkään pyyhkeeseen, liitto kertoo.

SEY huomauttaa, että joissakin uusissa autoissa ilmastoinnin voi jättää päälle, vaikka auto ei olisi käynnissä.

– Tällöin auton ikkunaan on hyvä kiinnittää lappu kertomaan asiasta ohikulkijoille.

Parinkymmenen asteen ulkolämpötilassa auton sisälämpö voi nousta tunnissa yli 50 asteeseen. Älä jätä koiraa kuumaan autoon. #koirat #autot pic.twitter.com/hzPAMj01Uo — SEY (@SEY_ry) May 19, 2017

