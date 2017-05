Jari Lindström vastaa ryöpytykseen ”orjatyöstä”: ”Kokeilulla ei saa korvata palkkatyötä”

Työministeri Jari Lindström (ps.) torjuu kovan kritiikin, jota on esitetty hallituksen kaavailemasta työelämäkokeilusta. Kokeilua on syytetty muun muassa orjatyön laillistamisesta. Lindström sanoo Uudelle Suomelle, ettei näe syytökselle mitään perusteita.

Määräaikaisessa työelämäkokeilussa pitkäaikaistyöttömät työskentelisivät työttömyystuen turvin kunnissa tai yrityksissä 4–8 tuntia päivässä korkeintaan viitenä päivänä viikossa 0,5–1 vuoden ajan. Työtön saisi työmarkkinatuen päälle yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen. Kokeilu on määrä toteuttaa Porissa, Raumalla, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä.

Esitys on saanut osakseen kovaa kritiikkiä. Ainakin yrittäjä Jari Sarasvuo ja kansanedustaja Maria Tolppanen (sd.) ovat puhuneet orjatyöstä. Lindström ei niele kritiikkiä alkuunkaan.

–En ole ollenkaan samaa mieltä näiden syytösten kanssa. Toki aina sen huolen ymmärrän, kun tällaisia tehdään. Nyt lähtökohta pitää ensiksi muistaa, mitä tässä oikeasti ollaan tekemässä. Eli tämähän olisi korvaamassa kuntouttavaa työtoimintaa, Lindström sanoo Uudelle Suomelle.

–Paitsi työelämälähtöisyys tässä on hyvin vahva sosiaalinen puoli. Silloin minun on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että tällä korvattaisiin jotain palkkatyötä.

Lindströmin mukaan kokeilu juontaa juurensa sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon raporttiin ja sen osallistavaan sosiaaliturvaan, jota hallituksen mukaan olisi paras testata kokeilun kautta. Lue raportista tarkemmin: Tutkijat ehdottavat Suomeen uutta ”osallistumistuloa”

–Tämä on nimenomaan pitkään työttömänä olleille tarjottava, ei niinkään työpalvelu, vaan sosiaalipalvelu, koska heidän tilanteensa ja heidän työmarkkinakelpoisuutensa ei ole sellainen, että he olisivat valmiita avoimille työmarkkinoille.

Kohteena moniongelmaisia pitkäaikaistyöttömiä

Esityksessäkin järjestelyä kutsutaan nimellä sosiaalinen kuntoutus, jolla korvataan kuntouttavaa työtoimintaa. Lindströmin mukaan kohderyhmä on hyvin tarkkaan rajattu.

–Tätä tarjottaisiin sellaisille työttömille, joiden toimintakyky ei mahdollista suoraa työllistymistä tai osallistumista muihin julkisiin työvoimapalveluihin.

–Toisaalta tässä on myöskin tavoite, että kokeiltaisiin palvelua, joka sopii myös niille työttömille, jotka jäävät nykyisin julkisten työvoimapalvelujen, esimerkiksi työkokeilun ja valmennuksen, ulkopuolelle sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien takia.

Lindströmin mukaan on tarkoitus, että kokeiluun osallistuva saa ammatillista tukea esimerkiksi terveydenhuollosta, mielenterveys- tai päihdekuntoutuksesta tai työhön valmentajalta. Kokeilun jopa vuoden mittaista aikaa on kritisoitu turhan pitkäksi. Lindström huomauttaa, että haarukka tulee siitä, millainen on kunkin tilanne ja millaista apua ihminen tarvitsee.

–Jos hänellä on vakava päihdeongelma ynnä muuta ynnä muuta, niin eihän hetkessä ihmistä palauteta työkuntoon.

Lindström painottaa, että ”kokeilulla ei saa korvata palkkatyötä”, vaan idea on saattaa ihminen takaisin kiinni työelämään kuntouttavalla toiminnalla. Hän huomauttaa, että moniongelmaisia ihmisiä ei laiteta tekemään esimerkiksi teknisesti vaativia suorituksia. Millaisia tehtävät sitten voisivat olla?

–Minun on tietysti ihan mahdoton sanoa, millaisia työtehtäviä ne milläkin työpaikalla voisivat olla.

Lindström huomauttaa, että aina kun uudenlaisia työkokeiluja ideoidaan, käydään sama keskustelu uudelleen. Hän viittaa huoliin siitä, että kokeilun ”tarkoituksena olisi muka hyväksikäyttää ihmisiä ja/tai korvata palkkatyötä”. Lindströmin mielestä ei ole järkevää listata uhkia tässä vaiheessa, kun lähdetään vasta kokeilemaan ja hakemaan tutkittua tietoa, jota ei oikein vielä ole.

–Jos lähdemme pelkojen kautta näitä asioita ajattelemaan, emmehän me uskalla kokeilla mitään.

Kyse ei ole säästöistä

Lindströmin mukaan kuntouttava työtoiminta ei tällä hetkellä toimi, ja nyt on mietitty, miten sitä parannetaan. Ajatuksena on, että ihminen kuntoutuu kokeilun avulla niin, että hän on lopulta valmis ehkä ensin palkkatuetulle työlle ja lopulta avoimille työmarkkinoille.

– Meidän ongelma on tällä hetkellä se, että siellä kuntouttavassa työtoiminnassa ihmiset pyörivät vuosikaudet. He eivät pääse sieltä yhtään mihinkään.

–Totta kai tätä pitää seurata ja puuttua väärinkäytöksiin, jos havaitaan tällaisia, että nyt tämä ei mennyt ollenkaan niin kuin on tarkoitus niin silloinhan sitä tietenkin pitää puuttua, ja jos tämä kokeilu ei kerta kaikkiaan toimi, eihän sellaista kokeilua kannata viedä eteenpäin pysyväksi malliksi.

Lindström vakuuttaa, että työkokeilu ei liity millään tavalla säästöihin.

–Mitään euromäärätavoitetta ei ole asetettu tälle, eikä ole mietitty hintalappua siinä mielessä muuta kuin niin, että sitten kun ihmisten työmarkkina-asema paranee niin he todennäköisesti työllistyvät paljon nopeammin ja paremmin kuin nykyisin, jolloin yhteiskunnalle tulee säästöjä.

Lakiesitys on tällä hetkellä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jolle myös perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa. Valiokuntapalaute otetaan Lindströmin mukaan luonnollisesti valmistelussa huomioon, joten esitykseen voi tulla vielä viilausta. Laki on tarkoitus saada voimaan jo elokuun alussa, ja se olisi voimassa ensi vuoden loppuun.

Lue myös:

Jari Sarasvuo varoittaa työnantajia hallituksen kokeilusta: ”Työpaikoilla alkaa nollasummapeli”

Koko ay-liike kutsutaan vastarintaan: ”Hallitus nöyryyttää työttömiä ja pakottaa ilmaistyöhön”

Kansanedustaja lähetti tyrmistyneen tiedotteen: ”Hallitus laillistaa orjatyön”

Tuleeko pitkäaikaistyöttömän elämään ”radikaali” muutos? – Tuleva ministeri toivoo osallistumistulon testaamista

Professorit lyttäävät osallistumistulon: ”Voi loukata perusoikeuksia”

Tutkijat ehdottavat Suomeen uutta ”osallistumistuloa”