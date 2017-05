Miksi meillä on helatorstai – ja onko se yhä palkallinen vapaapäivä?

Onko helatorstai enää vapaapäivä ja saako siitä palkkaa? Tämä kysymys tuntuu askarruttaneen monia päivän lähestyessä, mikäli Uuden Suomen vanhoihin uutisiin johtaneita Google-hakusanoja on uskominen.

Epäselvyys johtunee siitä, että hallituksen sittemmin peruttu pakkolakiesitys ja uutisointi ovat luoneet kuvaa helatorstain palkallisen vapaapäivän ”menettämisestä” samoin kuin tarpeesta tehdä helatorstain vapaa ”sisään” muuna aikana, jos perinteisen vapaapäivän haluaa viettää.

Muun muassa työaikapolitiikkaan perehtynyt SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila kuitenkin vastaa kysymykseen yksioikoisesti.

– Helatorstai on vapaapäivä, joo, Antila sanoo Uudelle Suomelle.

Antila korostaa, että helatorstai on yhä myös ”lähtökohtaisesti palkallinen” vapaapäivä. Näin on ollut vuodesta 2002 lähtien, jolloin tulopoliittisessa sopimuksessa sovittiin, että ”helatorstai lyhentää ansioita alentamatta vuosityöaikaa kokoaikatyössä”. Tämä on Antilan mukaan yhä voimassa, sillä lainsäädännöllisiä muutoksia ei suunnitelmista huolimatta ole tehty.

– Tyypillinen työ Suomessa on kuukausipalkkainen päivätyö, ja kuukausipalkkalaisen palkka on joka kuukausi sama riippumatta siitä, montako työpäivää kuussa on. Ei esimerkiksi pääsiäispyhiä vähennetä palkasta huhtikuussa, hän selittää.

Hallituksen niin sanottuun pakkolakiesitykseen sisältyi aikomus muuttaa loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä. Tämä aie kuitenkin peruttiin, kun työmarkkinajärjestöt ja hallitus saivat aikaiseksi kilpailukykysopimuksen. Sopimuksen edellytyksenä oli muun muassa, ”että sillä korvataan hallituksen valmistelemat toimenpiteet, jotka koskevat helatorstain ja loppiaisen muuttamista palkattomiksi vapaapäiviksi”.

Tilalle sorvattiin päätös pidentää vuosittaista työaikaa 24 tunnilla palkatta. Tämä pidennys ei kuitenkaan ole sidottu arkipyhiin eikä mihinkään muuhunkaan yksittäiseen pidennystapaan.

– Se, miten tämä käytännössä toteutetaan, on työehtosopimuksessa sopimusosapuolten ratkaistava, ja tästä on erilaisia päätöksiä, Antila kertoo.

– Osassa helatorstai on otettu työpäiväksi, mutta tässä ei ole kyse mistään kansallisesta siirtymästä, vaan paikallisesta ratkaisusta. Osassa [työpaikoista ja aloista] on tehty lauantaipäiviä, joillakin lyhennetty vuosilomia ja joillakin pidennetty työviikkoa 30 minuutilla.

Kuten Suomen Yrittijät kertoi viime vuoden lopussa, pidennys muuttaa joissakin työehtosopimuksissa arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi. Nämä ovat kuitenkin paikallisia ratkaisuja, sillä lainsäädännöllisiä tai kaikkia aloja koskevia muutoksia ei arkipyhiin ole tehty.

Esimerkiksi kaupan alalla arkipyhien työtunneista maksetaan yhä tuplapalkka. Helatorstain vapaapäivän vähentämiä työtunteja ei myöskään tarvitse ”tehdä sisään”, kuten jossakin vaiheessa uutisoitiin.

SAK:n luottamusmiesselvityksen mukaan suosituin tapa työajan pidentämiseen oli SAK:laisilla aloilla viikoittaisen työajan lisääminen (28%) sekä erilaiset yhdistelmät (26%), joissa oli mukana pekkaspäivien poistaminen, työaikapankin käyttäminen sekä yhden arkipyhän muuttaminen työpäiväksi tai palkattomaksi vapaaksi.

Helatorstain historia työelämässä...

Juha Antila muistuttaa, että helatorstain arkipyhällä on pitkä historia, ja siihen on viime vuosikymmenien aikana suhtauduttu työelämässä ja työaikasääntelyssä vaihtelevin tavoin. Helatorstai on kirkollisen perinteen ja kirkkolain mukainen juhlapäivä, jota vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Näitä kirkkolaissa määritettyjä juhlapäiviä on kaikkiaan 11.

– Sieltä se helatorstain merkitys tulee, mutta kirkkolaki ei tietenkään määrää sitä, saako helatorstaista palkkaa, Antila sanoo.

Käsitettä arkipyhä ei ole määritelty lainsäädännössä. Puhekielessä arkipyhällä tarkoitetaan yleensä juhlapäiviä, jotka sijoittuvat muihin päiviin kuin sunnuntaihin. Työelämän näkökulmasta ne ovat palkallisia vapaapäiviä, niistä maksetaan korotettua palkkaa tai ne lyhentävät työaikaa. Kirkkolaissa määritellyistä juhlapäivistä yhdeksän osuu joko aina tai joinakin vuosina arkipäivälle ”arkipyhiksi”. Näiden lisäksi on kaksi yhteiskunnallista arkipyhää eli vappu ja itsenäisyyspäivä.

Suomalaisen työelämän suhtautumista helatorstaihin käydään läpi selvityksessä, jonka työmarkkinajärjestöt ja kirkko koostivat vuonna 2014. Selvityksen mukaan kirkkolaki määrittää kirkollisen juhlapäivät, mutta arkipyhien vaikutus työaikaan sen sijaan määräytyy muun muassa työaikalain ja vuosilomalain säännösten sekä virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Kirkollisten juhlapäivien siirto esimerkiksi lauantaille, mitä vuonna 2014 pohdittiin, ei ole helposti tehtävissä. Siirto edellyttäisi nimenomaan kirkkolain muutosta, ja kirkkolain muuttaminen puolestaan edellyttää aina kirkolliskokouksen esitystä valtiovallalle. Eduskunta, maan hallitus tai muukaan viranomaistaho ei ole toimivaltainen tekemään aloitetta kirkkolain muuttamiseksi.

Takavuosina juhlapäiviä on silti siirrelty. Vuonna 1955 Suomi otti käyttöön uuden kirkollisen kalenterin, jossa aiemmin aina 25. maaliskuuta vietetty Marian ilmestyspäivä siirtyi sunnuntaiksi ja 24. kesäkuuta juhlittu Johannes Kastajan päivä eli juhannus lähimmäksi lauantaiksi. Tämä muutos toteutettiin kirkolliskokouksen ja hallituksen esityksestä.

Helatorstai, loppiainen ja toinen helluntaipäivä puolestaan siirrettiin vuonna 1972 lauantaipäiville. Eduskunta kuitenkin perui muutoksen loppiaisen ja helatorstain osalta jo vuonna 1985 kirkon esityksestä. Muutos astui voimaan poikkeuksellisesti vasta vuonna 1992, jota ennen talous- ja tulopoliittisessa ratkaisussa sovittiin siirron vaikutuksesta työaikajärjestelyihin.

Työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaan loppiainen lyhensi palkansaajien työaikaa ansioita leikkaamatta, mutta helatorstai ei. Helatorstain tunnit piti siis tehdä sisään muuna aikana. Vasta vuosia 2001–2002 koskevassa tulopoliittisessa sopimuksessa sovittiin, että myös helatorstai lyhentää vuosityöaikaa ansioita alentamatta, kuten nykyisin.

...ja kirkossa

Helatorstaita on vietetty koko kristillisessä maailmassa varhaisilta vuosisadoilta lähtien. Evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta löytyvän tietopaketin mukaan päivän toinen nimi on sen merkityksen mukaisesti Kristuksen taivaaseenastumisen päivä.

Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40 päivän aikana ja opetti seuraajiaan, kunnes astui taivaaseen. Kristuksen taivaaseen astumisesta kerrotaan evankeliumien lopussa ja Apostolien teoissa.

Kirkon mukaan helatorstain nimi viittaa useimmissa kielissä suoraan juhlan aiheeseen eli Kristuksen taivaaseenastumiseen. Suomen kielessä sillä on kuitenkin alkujaan ruotsista lainattu nimi, joka viittaa ruotsin kielen pyhää tarkoittavaan sanaan ”hel”, kirkko kertoo.