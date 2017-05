Soten pääarkkitehti nousee Suomen ylimmäksi lainvalvojaksi minikohun jälkeen

Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt uudeksi oikeuskansleriksi oikeustieteen tohtorin, alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin. Hän aloittaa valtioneuvoston oikeuskanslerina 1.1.2018.

Presidentti teki päätöksen valtioneuvoston esityksen pohjalta. Nimitys valmisteltiin oikeusministeriössä.

Helsingin Sanomat kertoi huhtikuun lopulla, että oikeusministeriö muutti esitystään pääministeri Juha Sipilän ja presidentti Sauli Niinistön keskustelun jälkeen. Alun perin ministeriö ehdotti lehden mukaan virkaan Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professoria Veli-Pekka Viljasta, mutta Helsingin Sanomien mukaan Niinistö puuttui nimitykseen. Sipilä kiisti puuttumisen, mutta myönsi keskustelut Niinistön kanssa.

Pöysti työskentelee tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteerinä ja on sote-uudistuksen pääarkkitehti. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja kansainvälissä tehtävissä Euroopan petoksentorjuntaviraston valvontakomiteassa. Hän on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentti ja hänellä on oikeustieteellistä kirjallista tuotantoa.

Oikeuskanslerin virkaa haki yhdeksän henkilöä. Edellinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka jäi eläkkeelle toukokuun alusta. Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella Suomen ylin laillisuusvalvoja.

Lue myös:

Pääministeri Sipilä Ylelle: Presidentti ei puuttunut oikeuskansleriehdokkaaseen

Onko ongelma sittenkin oikeuskanslerissa? – ”Puhtaat paperit pikemminkin hallitukselle”