Ekonomistin arvio: Halla-aho on Suomessa poliittinen riski nro 1

Perussuomalaisten puoluekokous ja Jussi Halla-ahon valinta ovat suurin kotimainen poliittinen riski Suomen taloudelle. Näin arvioi Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

–Kyllä sanoisin näin, että perussuomalaisten puheenjohtajavaali on poliittisista riskeistä se akuutein tämän vuoden osalta, Brohterus sanoo Uudelle Suomelle.

Hän viittaa muun muassa siihen, että kokoomuksesta on linjattu että puolueella ei ole haluja lähteä samaan hallitukseen halla ahon kanssa. Puheenjohtaja kampanjansa aikana halla-aho on myöskin todennut, että hallituksessa oleminen ei ole hänelle itseisarvo. Viime viikolla julkistetun taloustutkimukseen kyselyn mukaan halla ahon on suosituin puheenjohtajaehdokas.

Brotherus korostaa vielä, että Perussuomalaisten tapaa valita puheenjohtaja tekee tilanteesta ennalta-arvaamattomamman.

–Kyllä tässä erinäköiset mittaukset kertovat, että ehkä ennakko-odotuksia tiukempi kisa on tulossa.

–En pidä sitä kovinkaan kaukaa haettuna, että mikäli Halla-aho voittaisi, hallitusyhteistyö muodostuisi vaikeaksi. Johtaisiko se välittömään eroon ja uusiin eduskuntavaaleihin vai tulisiko muita ratkaisuja, niin se on aina oma kysymyksensä. Mutta ei se ainakaan helpota syksyn palkkakierrosta ja hallituspolitiikkaa.

Vaikka syksyn palkkaneuvottelut käydään työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen välillä, niin hallitus on tavallisesti osallistunut ratkaisuihin esimerkiksi veroratkaisuilla. Brotherus katsoo, että mikäli hallitus ei ole täysin toimintakykyinen, se voi vaarantaa kolmikantaisten ratkaisujen syntymisen.

–Jos hallitus ei ole toimintakykyinen, niin miten sen kolmikannan kolmas jalka pitää: Minkälaisiin lupauksiin hallitus voi sitoutua ja onko niillä uskottavuutta työmarkkinajärjestöjen silmissä? Se on hyvä kysymys.

Samalla Brotherus kuitenkin korostaa, että kansainväliset poliittiset riskit ovat mitä luokaltaan suurempi kuin kotimaiset. Esimerkiksi hän nostaa italialaisen Peppe Grillon johtamaan Viisi tähteä -liikkeen.

–Yleensä tämmöiset kansainväliset tuulet ovat voimakkaampi kuin kotimaan kommellukset. Jos Grillon joukot Italiassa pääsivät valtaan ja siellä tulisi kansanäänestys eurosta, niin kyllä se olisi kokoluokaltaan ihan erilainen riski Suomen ja Euroopan taloudelle puheenjohtajavaali.

–Mutta tämän hetken mediatietojen valossa Halla-ahon valinta näyttää todennäköisemmältä kuin Grillon.