Husu Hussein järkyttyi Manchesterin iskusta: ”Ei taas – niin häpeällistä”

Mediapersoona ja demaripoliitikko Abdirahim ”Husu” Hussein kirjoittaa järkytyksestä, jota hän muslimina kokee Manchesterin terrori-iskusta. Hän kirjoittaa puheenvuoron blogissaan tuntevansa muslimina pohjatonta raivoa.

Manchester Arenalle tehtiin itsemurhaisku pop-konsertin yhteydessä. Äärijärjestö Isis on ilmoittautunut iskun tekijäksi ja siihen viittaa myös iskun luonne. Esiintymässä oli Ariana Grande, joka on nuorison ja lasten suosima artisti, joten iskussa tuli monta lapsiuhria. Helsingin kunnanvaltuustoon huhtikuun kuntavaaleissa valittu Hussein on neljän lapsen isä.

– Itsekin muslimina tunnen pohjatonta väsymystä ja raivoa. Ei taas. Neljän lapsen isänä järkytyksen ja surun määrä on hirvittävä. En osaa kuvitella mitään karmeampaa, kuin se, että menettäisin heistä yhtäkään, Hussein kirjoittaa blogissaan.

Hussein huomauttaa, että siviileihin kohdistuva väkivalta on aina tuomittavaa, mutta erityisen raukkamaisen Manchesterin iskusta tekee se, että kohteeksi otettiin nimenomaan viattomat lapset.

–Isis-kannattajat ovat juhlineet iskua voittona. Pyhää sotaa? Ja paskat. Tämä ei ole pyhää eikä sotaa nähnytkään. Tämä on vain häpeällistä. Niin häpeällistä.

Husseinin mukana muslimiyhteisöjen kollektiivisella syyllistämisellä ei saavuteta mitään, vaan nyt tarvitaan ilmapiiriä, jossa ääriliikkeillä ei ole kasvuedellytyksiä. Hän vetoaa ”veljiin ja siskoihin”, jotta lähipiirissä havaitusta radikalisoitumisesta ilmoitettaisiin ja siihen puututtaisiin. Hän kertoo tietävänsä kokemuksesta, että terrori-iskut saavat tavalliset muslimit epätoivon partaalle, sillä ne leimaavat kaikki.

–Olen valitettavan tietoinen, että maailmasta löytyy myös heitä, joiden mukaan uskontomme oikeuttaa ja jopa kannustaa tällaisiin tekoihin. Meitä muita on kuitenkin paljon enemmän. Meitä, jotka haluamme vain elää rauhassa, maidemme lakeja noudattaen. Perheitämme kasvattaen ja turvallisuudesta ja vapauksistamme nauttien. Meidän uskontomme tuomitsee väkivallan. Itsemurhaiskussa ei ole mitään kunniallista.

–Piileskelyyn ja näkymättömiksi tekeytymiseen emme suostu. Sen sijaan sanomme taas: ei minun nimissäni. Ei minun uskontoni nimissä.

