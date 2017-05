Eduskunnassa virisi huoli Suomen nieluriskistä: ”Pelkään aidosti että veikkaamme väärää hevosta”

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 kuumensi tänään tunteita eduskunnasta. Aiheesta käytiin parin tunnin vilkas keskustelu, jonka jälkeen asian käsittely keskeytettiin.

Huolia selontekoon liittyen oli etenkin vihreillä ja vasemmistoliitolla. Keskustelu käytiin talousvaliokunnan mietinnön pohjalta, joka keräsi paljon kiitostakin. Esimerkiksi Antero Vartia (vihr.) kiitti valiokuntaa keskustelusta ja sanoi, että ”kyse oli oikeastaan parhaasta keskustelusta, mitä tämän kahden vuoden aikana olen siellä päässyt käymään”.

Vartia jätti kuitenkin mietintöön vastalauseen.

– Huoli liittyy bioenergiaan, sen panostuksiin. Aidosti pelkään, että siinä veikkaamme väärää hevosta, mikä tulee kostautumaan meille jossain vaiheessa — puhumattakaan niistä asioista, miten se vaikuttaa meidän päästöihimme pidemmällä aikavälillä. Mutta samaan aikaan haluan korostaa, että valiokunnassa kunnianhimon taso on noussut kohisten. Jos vertaamme siihen, millainen näkemys meillä oli energiapolitiikasta vuosi sitten, puhumattakaan kaksi vuotta sitten, niin on tultu kovasti eteenpäin. Tätä työtä on syytä jatkaa, Vartia sanoi eduskunnassa.

Vartia muistutti, että kyse on päästöistä, jotka jouduttavat ilmastonmuutosta ja joilla voi olla arvaamattomia ja ikäviä seurauksia. Vartian mukaan kyse on sivilisaation olemassaolon säilymisestä. Hän myönsi, että hän on itsekin aiemmin puhunut bioenergian käytön puolesta, mutta uusimman tiedon valossa ne lisäävät ilmastopäästöjä, koska hiilinielut, eli metsän hiilivaraston kasvu kutistuu.

–Jos nielut kutistuvat, se tarkoittaa päästöjen kasvamista, ja se riski Suomen kannalta on se, että jos esimerkiksi regulaatio EU:ssa muuttuu tiukemmaksi, kun nämä asiat tunnustetaan laajemmin, Suomi saattaa olla pulassa. Kun on 15 sekuntia aikaa, haluaisin tuoda myös esille 4. ponnen: tavoitteena on saada sahanpuru liikkeelle. Esittäisin hallitukselle kainon toiveen: älkää tehkö sitä uudella tuella vaan laskekaa turpeen verotukea, Vartia sanoi.

Keskustelijat olivat erimielisiä Suomen hiilinielujen kohtalosta selontekoon kirjattujen tavoitteiden pohjalta. Etenkin vihreistä ja vasemmistoliitosta kuultiin huolestuneita puheenvuoroja, kun taas hallituspuolueet olivat luottavaisia. Tutkimustulosten tulkinta näyttäisi olevan haastavaa, sillä sekä huolestuneet että luottavaiset viittasivat samaan tuoreeseen ilmastopaneelin raporttiin.

–Hallitus kaavailee metsien käytön niin suurta lisäämistä, että se on ongelma. Se on ristiriidassa meidän ilmastotavoitteiden kanssa. Useat tutkijat, viimeisimpänä ilmastopaneeli, ovat esittäneet niin paljon tutkimustietoa, että se osoittaa, että metsien lisääntynyt käyttö ei ole kestävällä pohjalla, päinvastoin se puolittaa meidän hiilinielun, eikä siten auta meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. On minun mielestäni aika absurdia paukutella täällä henkseleitä päätöksellä luopua kivihiilestä, kun samaan aikaan edistetään turpeen käyttöä, jonka ilmastovaikutukset ovat jopa kivihiiltä pahempia, sanoi Silvia Modig (vas.).

Mauri Pekkarinen (kesk.) näki asian toisin.

– Ilman muuta, jos hakkuita ei lisätä, hiilinielu ja hiilivarasto metsissä kasvaisivat nopeammin kuin silloin, jos hakkuita jonkun verran lisätään, mutta näitten lisättyjen hakkuitten jälkeenkin metsien hiilivarasto kasvaa erittäin merkittävästi vielä niillä lukemilla, mitä nyt on päätetty. Juttelin asiasta kahden professorin kanssa, joiden nimet ovat siinä paperissa, mikä eilen julkistettiin, professori Airaksisen ja professori Seppälän. Käytiin tämä asia läpi, ja kysyin, miten tätä pitää tulkita: niinkö kuin äsken sanoin vai jollain muulla tavalla, niin että nielu pienenisi? Eivät tietystikään varannot pienene, vaan nimenomaan verrattuna siihen, jos hakkuita ei suoritettaisi.