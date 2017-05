Sauli Niinistö: ”Koiviston tasavalta oli toisenlainen tasavalta”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi presidentti Mauno Koiviston siunaustilaisuudessa pitämässään muistopuheessa, että Koiviston ainutlaatuisuus ei ollut siinä, että hän tunsi kansan, vaan siinä, että kansa tunsi hänet.

Tasavallan presidentti muisteli puheessaan ”kovaa paikkaa” Koiviston pääministerikaudella ja muistutti tämän presidenttinä kaventaneen presidentin valtaoikeuksia.

–Pääministerinä Koivisto joutui kovan paikan eteen vuonna 1981, jolloin hänen johtamaansa hallitusta kammettiin syrjään. Hän totesi tuolloin: ”Hallituksella on aikaa niin paljon kuin eduskunta sitä hallitukselle suo." Ei siis ollut mitään eduskuntaa ohittavaa valtaa. Presidenttinä Mauno Koivisto oikeastaan jatkoi samaa teemaa: presidentin valtaoikeuksia kavennettiin ja eduskunnan valtaa, parlamentarismin kautta, vahvistettiin. Eikä edes hallituksia muodostettaessa taustalla enää ollut nomenklatuuran haamua.

Niinistön mukaan Koiviston linja kiteytyy hänen omassa lausumassaan: ”Minusta on turvallisinta, että pyramidi on kannallansa eikä kärjellänsä: on parempi, että kovin suurta valtaa ei ole yksissä käsissä, on parempi, että valtakunnan suuriin ratkaisuihin tarvitaan myös useamman kuin yhden henkilön kanta.”

–Koiviston tasavalta oli siis ainakin toisenlainen tasavalta. Eikä sellainenkaan ajatus, että silloin alkoi Suomen toinen tasavalta, ole ollenkaan kaukana, Niinistö arvioi.

Niinistö muistutti puheessaan, että Mauno Koivisto asettui Suomen ulkopolitiikan johtoon kylmän sodan taas kiristyessä.

–Vakaa harkinta ja hillitty viisaus olivat siinä tilanteessa hänen välineensä. Ei ollut mitään syytä keksiä ulkopolitiikan linjaa uudelleen, kun perinteinen linja jätti riittävästi tilaa joustavaan soveltamiseen. Vaikeitten vuosien saldoa nähtiin, kun Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johtajat valitsivat Helsingin kohtaamispaikakseen. Kun tapahtumat vyöryivät ja väylä aukesi 1990-luvun alussa, Koivisto ei epäröinyt sille astua.

Niinistön arvion mukaan Koiviston kauden jälkeen Suomi oli tiiviisti Euroopassa ja lännessä säilyttäen samalla tasapainoiset sekä tasavertaiset suhteet itään.

–Siitä on ollut hyvä jatkaa, hän sanoi.

Muistopuheen jälkeen siunaustilaisuuden lopuksi Cantores Minores esittää Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnin. Päätössoitto on Narvan marssi Kaartin soittokunnan esittämänä.

Arkunkantajina kirkossa toimivat palveluksessa olevat kenraalit ja amiraalit. Arkun edessä kulkevat puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg ja Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen.

Presidentti Koiviston surusaatto lähtee liikkeelle Tuomiokirkolta n. klo 14.30 ja saapuu Hietaniemeen n. klo 15. Saatto pysähtyy Valtioneuvoston linnan, Suomen Pankin ja Presidentinlinnan kohdalla.

Kaikkien Helsingin luterilaisten, katolisten ja ortodoksisten kirkkojen kellot soittavat saattokelloja surusaaton ajan. Saaton tullessa Hietaniemeen kirkkojen kellonsoitto lakkaa ja Hietaniemen kappelin kellojen soitto käynnistyy.

Presidentti Koivisto haudataan Hietaniemen hautausmaalle sotilaallisin kunnianosoituksin alueelle, jossa sijaitsevat presidentti Urho Kekkosen ja Risto Rytin haudat. Arkunkantajina Hietaniemessä toimivat presidentti Koiviston entiset adjutantit. Kunnianosoituksista vastaavat Kaartin jääkärirykmentin asettama kunniakomppania ja Kaartin soittokunta. Ylioppilaskunnan Laulajat esittää laulun Oi kallis Suomenmaa.