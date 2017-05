Tilastokeskus: Työttömyys vähenee – silti synkkä uusi ennätys

Työttömänä viime vuonna olleiden määrä väheni liki 12 000 ihmisellä vuoteen 2015 verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Tuoreen tilastojulkistuksen mukaan viime vuonna vähintään päivän työttömänä oli kaikkiaan 680 863 suomalaista, kun vuotta aiemmin työttömänä oli ollut 692 223 ihmistä.

Samaan aikaan koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi noin 2 000 ihmisellä 120 128:sta 122 097 työttömään. Luku on suurin kymmeneen vuoteen ja koko vuoden ajan työttömänä olleiden määrä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 ja luku on nyt kaksinkertainen vuoteen 2011.

Koko vuoden 2016 työttömänä olleista 96 prosenttia oli työttömänä myös vuoden 2015 lopussa, ja lähes puolet oli ollut työttömänä myös koko edeltävän vuoden 2015, Tilastokeskus kertoo.

Koko vuoden työttömänä olleet olivat muita työttömiä iäkkäämpiä. Ryhmässä, jossa työttömyys oli kestänyt alle vuoden, iän keskiarvo oli 38 vuotta vuonna 2016, kun taas yhtäjaksoisesti koko vuoden työttömänä olleiden keski-ikä oli 48 vuotta. Kuusikymmentä vuotta täyttäneiden osuus oli 26 prosenttia koko vuoden työttömänä olleista, alle vuoden työttömänä olleista vain kuusi prosenttia.