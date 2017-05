Liittopomo kovana radiossa: Siivoojalta lähti 500€ – Nyt haetaan korvausta

Palkankorotukset ovat Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton ykköstavoite syksyn työmarkkinakierroksella. Näin linjaa liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine Ylen Ykkösaamussa.

–Kun talous on nyt kasvanut 2,8% tämän vuoden alusta, niin on kovasti herännyt kysymys tässä kohtaa, missä kohtaa on julkisen sektorin vuoro saada kompensaatiota takaisin. Julkinen sektori oli ainut, jolta leikattiin tätä lomarahaa 30 prosenttia kolmen vuoden ajaksi.

Niemi-Laine kertoo, että leikkaus osuu kovasti esimerkiksi noin 1900 euroa kuukaudessa ansaitsevan siivoojan vuosi tienestiin.

–Siitä lähtee kesällä lomarahojen kautta noin 500 euroa pois.

Niemi-Laine sanoo, että liitossa on pohdittu ”joidenkin prosenttien” palkankorotusvaatimusta. Tarkkaa lukua hän ei halua sanoa mutta kertoo liiton tavoittelevan palkkaohjelmamallia, jolla naisvaltaisten alojen palkkaeroa miesvaltaisiin aloihin nähden kurottaisiin umpeen. Esimerkkinä hän väläyttää Ruotsin mallia. Siinä palkkoja nostetaan kuusi prosenttia kolmessa vuodessa.

–Kyllä siinä tavoitetta on riittävästi, Niemi-Laine toteaa Ylellä.