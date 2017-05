Turvapaikanhakijat pyörittivät lahtelaista ravintolaa palkatta – Yle: ”Se johtuu tylsyydestä”

Lahdessa on paljastunut tapaus, missä paikallinen ravintola on käyttänyt kuukausien ajan turvapaikanhakijoita työntekijöinä – ilmaiseksi, kertoo Yle Uutiset . Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja luonnehtii tapausta ”aika järkyttäväksi”. Vastaavia tapauksia on Etelä-Suomessa muuallakin.

Lahden tapauksessa kyse oli epävirallisesta työkokeilusta, ja turvapaikanhakijoiden työsopimukset oli tehty ravintolan ja Hennalan vastaanottokeskuksen välillä.

Vastaanottokeskusta pyörittävä SPR kertoo, että työkokeilujen tarkoituksena on ollut tutustuttaa turvapaikanhakijoita suomalaiseen yhteiskuntaan. Hennalan vastaanottokeskuksessa kokeilut rinnastetaankin yläkoululaisten muutaman viikon TET-jaksoihin. Kokeilujen on ollut tarkoitus kestää enintään kolme viikkoa. SPR:ssä epäilläänkin, että heidän sopimuspohjiaan on kopioitu luvatta.

Turvapaikanhakijat itse kertovat Ylelle suostuneensa palkattomaan työskentelyyn siksi, että heillä ei ole muutakaan tekemistä.

–Se johtuu tylsyydestä. Me olemme nuoria miehiä. Moni ei siedä laiskottelua, eikä halua olla vastaanottokeskuksen tai kenenkään muunkaan tuen varassa, irakilainen turvapaikanhakija Ali Akl sanoo.