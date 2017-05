”Täysin lainvastaisia työsopimuksia” – Yllättynyt SPR tutkii väitteet pakolaisten hyväksikäytöstä

Suomen Punainen Risti (SPR) selvittää väitteet turvapaikanhakijoiden hyväksikäytöstä järjestön TET-hankkeen varjolla. Työelämäkoordinaattori Juhana Päivärinta kertoo Uudelle Suomelle, ettei hänen tietoonsa ole tullut ainoatakaan hyväksikäyttötapausta turvapaikanhakijoiden työelämään tutustumisen hankkeessa.

Yle uutisoi aiemmin tänään, että lahtelaista ravintolaa oli pyöritetty kuukausien ajan paikallisen vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden varassa maksamatta palkkaa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Katja-Pia Jenu kertoi Ylelle, että Etelä-Suomen alueella on havaittu lisäksi muita vastaavantyyppisiä tapauksia ravintoloissa sekä yhdessä parturiliikkeessä ja kaupassa.

Yle julkaisi kuvan työkokeilusopimuksesta, jonka Hennalan vastaanottokeskus kiisti tehneensä. Vastaanottokeskuksessa epäillään, että SPR:n sopimuspohjia on käytetty luvattomasti. Samaa epäilee työelämäkoordinaattori Juhana Päivärinta, jonka mukaan SPR:llä ei edes ole olemassa työkokeilulomakkeita, sillä kyseessä on nimenomaan TET-hanke (Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämävalmiuksien tukeminen -projekti).

– Ainoassakaan vastaanottokeskuksessa ei ole tehty työkokeilusopimuksia. Ne ovat täysin lainvastaisia. Suomessa ei ole ilmaisia työkokeiluja, hän sanoo Uudelle Suomelle.

– Kuulostaa kyllä siltä, että tässä on nyt joku käyttänyt SPR:n statusta hyväkseen. SPR:n logo ja yhteystiedot on napattu paperiin jostakin.

Väärinymmärryksiä kyllä, hyväksikäyttöä ei

Päivärinnan mukaan SPR:n sopimuksissa on maininta työelämään tutustumisesta sekä tutustumisjaksosta, jonka alku ja loppu on selvästi merkitty. Päivärinta huomauttaa, että kyse ei ole työkokeilusta eikä työharjoittelusta, sillä harjoittelukin liittyy Suomessa aina tutkintoon. SPR:n hanke sitä vastoin on työelämään tutustumista ja tähtää ennen kaikkea turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen.

Marras-joulukuusta 2015 alkaneen TET-hankkeen ydintiimissä työskentelevän Päivärinnan tietoon ei ole tullut yhtään hyväksikäyttötapausta.

–Olen kyllä hyvin ihmeissäni tästä. Tämä oli täydellinen yllätys. Tuli aivan puun takaa. Tällaista ei ole omiin korviini kantautunut.

Sen sijaan muutamia väärinymmärryksiä on tullut vastaan.

–Ne on oikaistu ja yritykseen on mennyt tietoa, että näin ei voi toimia. Melko usein kyseessä on pieni maahanmuuttajataustainen yritys tai henkilö, joka ei välttämättä ole aivan selvillä Suomen lainsäädännöstä. Ei ole aina ymmärretty, kuinka pitkään TET-jaksolla voi olla ja voiko sama henkilö olla useamman jakson samassa yrityksessä, eli ei voi. En usko, että näissä lähtökohtaisesti on kyse pahansuopuudesta, Päivärinta sanoo ja lisää, että Ylen kuvailema tilanne kuulostaa kuitenkin hyvin erikoiselta.

Myös Ylen uutisoimassa tapauksessa työnantaja oli maahanmuuttajataustainen.

Hanakkaa valvontaa

Lokakuusta 2016 alkaen hanke on ollut valtakunnallinen. Päivärinnan mukaan TET-jakso kestää 1–3 viikkoa viitenä päivänä viikossa korkeintaan kuusi tuntia päivässä. Kello 21 jälkeen töitä ei enää tehdä ja jokaiselle pitää olla nimetty TET-ohjaaja. SPR valvoo TET-jaksoja, joiden järjestämisestä vastaavat SPR:n vastaanottokeskukset ja piirit. Päivärinnan mukaan hankkeen ohjeet ovat tarkat ja SPR varmistaa, että kaikki menee lain mukaan.

Päivärinnan mukaan pienimpiinkin merkkeihin väärinkäytöksistä tartutaan hanakasti. SPR ottaa heti yhteyttä yritykseen, jos epäillään esimerkiksi, että TET-jakso on jatkunut liian pitkään. Päivärinnan mukaan kaikkiin epäilyihin tartutaan ja kaikki hankkeeseen liittyvät dokumentit arkistoidaan. Viranomaisiin ollaan yhteydessä tiiviisti.

TET-hanke alkaa turvapaikanhakijan taitojen kartoittamisella, ja TET-jakson jälkeen rakennetaan tarvittaessa mentorointiohjelma. Hankkeen idea on kotouttaa turvapaikanhakijat suomalaiseen elämään ja yhteiskuntaan.

–Jos he saavat turvapaikan, heillä on jo valmiuksia työnhakuun. Toimettomina turvapaikanhakijat turhautuvat ja eristäytyvät yhteiskunnasta, mikä johtaa helposti laitostumiseen.

”Tämä on pakko selvittää”

Päivärinnan mukaan tehtävät vaihtelevat ravintolatöistä, siivoamiseen ja puistojen kunnostamiseen. Yhteensä TET-jaksoja on ollut yhteensä jo noin tuhat. Jaksojen jälkeen palkkatöihin on päässyt viime vuonna noin 40 turvapaikanhakijaa ja tänä vuonna jo 70–80 turvapaikanhakijaa.

–Esimerkiksi eräs kiinteistöhuoltoyritys työllisti TET-jakson jälkeen merkittävän määrän turvapaikanhakijoita.

Päivärinnan mukaan mahdolliset hyväksikäyttötapaukset selvitetään nyt tarkkaan ja myös aluehallintovirastoon ollaan yhteydessä

–Tämä on pakko selvittää, ehdottomasti. Kyseessä on sellainen ylilyönti, että on pakko katsoa joka kivi, että mitä siellä alla on ja onko tällaista laajemminkin jossain.

Päivärinnan mukaan Maahanmuuttovirasto on selvittänyt oman TET-hankkeen käynnistämistä SPR:n edustajia konsultoiden.

