Jari Lindströmiltä tuki Sampo Terholle: ”Olemme myös yleispuolue”

Työministeri Jari Lindström (ps.) kertoo Puheenvuoron blogissaan kannattavansa Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhoa (ps.) perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi.

Lindström pitää tärkeänä, että uusi puheenjohtaja on ministeri.

–Koska olen nähnyt todella läheltä sen, mitä puheenjohtajan ja hallituksen muiden puoluepuheenjohtajien työ on, pidän todella hankalana, käytännöllisyyssyistä, uuden puheenjohtajan olemista hallituksen ulkopuolella. Moni asia saadaan sovituksi valmisteluvaiheessa, mutta ne hankalimmat tulevat joskus nopeallakin aikataululla trioon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien syliin. Tai jokin asia voi muuttua yllättäen alkuperäisestä, jo sovitusta. Puheenjohtaja on ilman muuta aivan keskeinen henkilö myös tällaisiin yllätyksiin reagoinnissa. Mielipiteeni on, että hänen on oltava pääsääntöisesti saavutettavissa ja mieluiten ihan paikan päällä. Kaikkea ei voi delegoida vaikka vastuuta onkin viisasta jakaa, Lindström sanoo.

Lisäksi hän linjaa, että uuden puheenjohtajan yksi tärkeä tehtävä on kiertää ”kenttää” säännöllisesti.

Lindström painottaa myös, että perussuomalaiset on yleispuolue, jolla ei ole vain yhtä tai kahta tärkeää teemaa.

–Perussuomalaisilla on monia tärkeitä teemoja ohjelmissaan. Mutta ei vain yhtä tai kahta teemaa. Maahanmuuttopolitiikka ja EU-kriittisyys ovat olleet ja ovat jatkossakin erittäin isossa roolissa, omien linjojemme kautta erotumme omaksi puolueeksemme. Mutta kuten totesin, olemme myös yleispuolue. Elinkeinopolitiikka, työllisyys, maa-ja metsätalous, sosiaalipolitiikka, turvallisuuspolitiikka nyt muutaman mainitakseni. Myös näistä tulee uuden puheenjohtajan olla perillä ja tietoinen.

Lindström kuvailee päätöstä perussuomalaisten uudesta puheenjohtajasta tärkeäksi paitsi perussuomalaiselle puolueelle, myös suomalaiselle politiikalle.

–Hallitusvastuu painaa puoluetta ja moni on pettynyt toimintaan. Kritiikki on aina otettava tosissaan. Kehitys kun loppuu tyytyväisyyteen. Samaan aikaan on muistettava, että puolueen päättävät elimet olivat lähes yksimielisesti hallitukseen menemisen kannalla. Jos kestämme tämän vastuun, kestämme jatkossakin muutkin eteen tulevat haasteet ja ongelmat. Mutta vain yhdessä tämä onnistuu, hän kommentoi.

Lindström korostaa, että politiikassa hallitusvastuun tavoittelun pitää olla tavoitteena.

–Vain hallituksessa voidaan vaikuttaa ja tehdä päätöksiä. Kannatusta voi toki kasvattaa oppositiosta käsin(ainakin yleissääntönä), mutta todellinen vaikuttaminen sieltä käsin on enemmänkin haihattelua. Oppositiossa esitetään omia vaihtoehtoja hallituksen politiikalle, mutta enemmistöhallitus tekee päätökset - enemmistön voimalla. Loogista, hän toteaa.

Lindström korostaa myös, että uusi puheenjohtaja tuo tullessaan oman linjansa puolueelle.

–Näin ollen kyse on myös linjavalinnasta - mihin suuntaan puoluetta halutaan jatkossa viedä.

Perussuomalaiset valitsee uuden puheenjohtajan puoluekokouksessaan Jyväskylässä kahden viikon kuluttua. Sampo Terhon ohella toinen pääehdokas on Jussi Halla-aho.

