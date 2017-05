Postista tehty kantelu etenee: ”Mikä on pielessä, kun yhtiö ei tunnista näin suuria ongelmia?”

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ottanut käsittelyyn kokoomuksen varakansanedustajan ja helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Terhi Koulumiehen kantelun postinjakelun laadusta Suomessa. Koulumiehen mukaan kyseessä on ensimmäinen kantelu postinjakelusta, jonka oikeusasiamiehen virasto on ottanut tutkittavakseen.

Koulumies pyysi oikeusasiamiestä selvittämään sitä, onko valtiovalta riittävästi huolehtinut velvoitteestaan huolehtia postinjakelun laadusta Suomessa.

–Kantelussani on lähestytty postinjakelun asianmukaisuutta yksittäisiä tapauksia yleisempänä kysymyksenä Postin yleispalvelun toimivuudesta. Kyse on ennen muuta siitä, vastaako Postin oma raportointi yleispalvelun toteutumisen taso sta kansalaisten jokapäiväisiä kokemuksia asiasta ja kerätäänkö tiedot tavalla, joka tuo esiin todellisen toteutuneen laadun Postin yleispalvelussa, Koulumies kertoo Puheenvuoron blogissaan.

–Totesin kantelussani, että Postin näkemykset postijakelun laadusta sekä Postin toimittamat raportit Viestintävirastolle toimintansa laadusta ovat ristiriidassa kansalaisten kokemuksen kanssa. Miten voi olla mahdollista, että Postin oma seuranta näyttää, että sille asetetut laatutavoitteet saavutetaan, kun kansalaisten kokemukset todistavat muuta? Kuinka on mahdollista, että jakelu on Postin mielestä suoritettu, jos postin vastaanottajat eivät ole saaneet postia tai se tulee viikkoja myöhässä, tai sitä on jaettu vääriin paikkoihin? Mikä Postin toiminnassa on pielessä, kun yhtiö ei tunnista näin suuria ongelmia ydintoiminnassaan, hän jatkaa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo tiedotteessaan selvittävänsä samassa yhteydessä myös lakisääteisen tiedoksiantomenettelyn hoitamista ja luottamuksellisen viestin turvaamista Postin toiminnassa.

Apulaisokeusasiamies on pyytänyt postinkulun laadusta selvitystä liikenne- ja viestintäministeriöltä 30. kesäkuuta mennessä.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen puolestaan on jättänyt kirjallisen kysymyksen postipalveluiden huoltovarmuudesta.

