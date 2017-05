USA:ssa varoitetaan äitiyspakkauksista: ”Runsaasti syitä olla varovainen”

Äitiyspakkaukset ovat nousseet suureen suosioon Yhdysvalloissa. Nyt keskeiset viranomaiset varoittavat tyhjien pakkausten käytöstä vauvan vuoteena, kirjoittaa The New York Times (NYT).

NYT:n artikkelissa todetaan, että Suomessa, missä lapsikuolleisuus on maailman alhaisimpia, valtio on vuosikymmenten ajan jakanut äitiyspakkauksia. Tarvikkeet on pakattu pahvilaatikkoon, jota voi käyttää myös vauvan vuoteena.

Maksuttomat äitiyspakkaukset - ”baby boxes” - ovat vahvasti rantautumassa myös Yhdysvaltoihin. Amerikkalaiset sairaalat ja terveysalan järjestöt ovat alkaneet jakaa pakkauksia tavoitteenaan päästä lähemmäksi Suomen alhaisia lapsikuolleisuuslukuja. New Jerseyn osavaltio aikoo tänä vuonna jakaa 140 000 pakkausta, Alabama 60 000 ja Teksas 400 000.

Kampanjoiden yksi tavoite on kouluttaa tuoreita vanhempia nukuttamaan lapsiaan turvallisesti. Ajatus on, että yksinkertainen litteäpohjainen ja -seinäinen laatikko vähentää lasten nukkuessa tapahtuvia kuolemia.

Nyt äitiyspakkausten pahvilaatikoiden käyttö sänkyinä on alkanut huolettaa USA:n keskeisintä kuluttajatuoteturvallisuuteen keskittyvää virastoa.

USA:n hallituksen itsenäinen virasto Consumer Product Safety Commission (CPSC) on asettanut tarkat ja pakolliset turvallisuusvaatimukset perinteisten vauvakorien ja -sänkyjen valmistamiselle ja rakenteelle.

CPSC ei kuitenkaan ole asettanut mitään vaatimuksia pahvilaatikoille, joita on tarkoitus käyttää vauvan vuoteena.

–Yleensä lastenhoitotuotteet ovat tarkkaan säädeltyjä, sanoo SPSC:n vt. pääjohtaja Ann Marie Buerkle NYT:lle.

–On siis runsaasti syitä olla varovainen, kunnes me olemme tehneet johtopäätöksemme.

CPSC on ilmoittanut web-sivuillaan, että se etsii yhdessä valmistajien ja standardointijärjestöjen kanssa vastauksia kysymyksiin pahvilaatikoiden turvallisuudesta. Tavoitteena on luoda laatikoille yhtenäiset turvallisuussäädökset. New York Timesin mukaan pikaista lopputulosta prosessille ei ole syytä odottaa.

Myös kätkytkuolemien vähentämiseen pyrkivä American Academy of Pediatrics’ task force on Sudden Infant Death Syndrome on ottanut kantaa pahvilaatikoiden käyttöönvuoteena.

Lastenlääkäriasiantuntijaryhmän puheenjohtaja tohtori Rachel Moon sanoo NYT:lle olevansa hämmästynyt äitiyspakkauksiin USA:ssa kohdistuneesta innostuksesta. Moon muistuttaa, että vaikka jokin on toiminut Suomessa, se ei aina ole välttämättä paras tapa hoitaa asioita.

NYT kirjoittaa myös, että suomalaisetkaan asiantuntijat eivät usko äitiyspakkausten olevan erityinen syy alhaiseen lapsikuolleisuuteen. Sen sijaan ilmainen ja korkealaatuinen äitien ja lasten terveydenhuolto ja äitien lisääntynyt opastaminen ovat matalan lapsikuolleisuuden todennäköisiä syitä.

