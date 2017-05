”Akuutein kysymys Suomen turvallisuuden kannalta” - Ministeri varoittaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho linjaa Suomen turvallisuuden kannalta akuuteimmaksi ongelmaksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.

–Tällä hetkellä akuutein kysymys Suomen turvallisuuden kannalta on kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden välitön palauttaminen kotimaihinsa. Laitonta maassaoleskelua emme voi hyväksyä. Jos laittomasti maassa oleskelevia ei saada poistettua maasta, on koko turvapaikan hakemiseen liittyvä prosessi turha ja oikeusvaltioperiaate murrettu. Se ei käy, Terho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Terho varoittaa samalla myös muslimien kotoutumisen ongelmista.

–Lukuisat eurooppalaiset esimerkit ovat osoittaneet, että erityisesti muslimimaahanmuuttajien kotoutuminen on merkittävä haaste, joka on otettava maahanmuuttopolitiikassa huomioon. Islaminuskoisten määrä on Suomessa kasvanut nopeasti yli 70 000:een. Vähälle huomiolle jäänyt tosiasia on, että heitä on jo nyt enemmän kuin esimerkiksi ortodokseja, hän kommentoi.

Hänen mukaansa Suomessa olisi selvitettävä, voitaisiinko Itävallan malli ottaa käyttöön myös meillä. Terhon mukaan Itävallassa hyväksyttiin pari vuotta sitten islamilaista radikalisoitumista ennaltaehkäisevä laki, joka kieltää muslimiyhteisöiltä ulkomaisen rahoituksen. Maassa toimivien imaamien

–Kriittisiä äänensävyjä ulkomaista rahoitusta kohtaan on tullut valtiojohdolta myös Ranskasta ja Saksasta, sillä Arabian niemimaalta lähtöisin olevalla rahalla on aiemmin rahoitettu radikaalia islamismia edistävää ideologiaa. Tämä uhka on otettava huomioon myös Suomessa Helsinkiin suunnitellusta suurmoskeijasta päätettäessä. Moskeijat eivät ole pelkästään paikkoja, joissa harjoitetaan uskontoa. Niissä sijaitsee muslimiyhteisön todellinen kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen valta, ja ne toimivat myös opetuslaitoksina.on lisäksi puhuttava saksaa ja kouluttauduttava Itävallassa, Terho sanoo.

Hän huomauttaa, että huonoa kehitystä tukee myös voimistuva asuinalueiden etninen eriytyminen.

–Maahanmuuttajien keskittyminen tietyille asuinalueille on Suomessa ollut maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen nopeaa. Kantaväestön poismuuttoa alkaa tapahtua yhä nopeammin alueilta, joissa maahanmuuttajien määrä ylittää 20 prosenttia väestöstä. Tällaisia alueita on pääkaupunkiseudulla jo kolmisenkymmentä.

Terho arvioi perjantaina, että Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on jatkuvasti tarkasteltava entistä enemmän turvallisuuden näkökulmasta.

Sekä Terho että perussuomalaisten puheenjohtajakisan toinen pääehdokas Jussi Halla-aho kertoivat keskiviikkona kannattavansa Unkarin mallin käyttöön ottamista Suomessa. Unkarissa turvapaikanhakijat otetaan säilöön pakolaiskeskuksiin turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi.