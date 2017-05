Politiikan tutkija: ”Tilanne on keskustan kannalta huolestuttava”

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo pitää keskustan tilannetta huolestuttavana maakuntavaalien lähestyessä. Hän mainitsee Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaiseman gallupin, mutta toteaa, että olennaista eivät ole viimeisen kuukauden aikana tapahtuneet muutokset, vaan pidemmät trendit.

–Niistä ilmenee, että keskustan kannatus on ollut tasaisessa laskussa suurin piirtein vuoden alusta lähtien. Samana aikana kokoomuksen kannatus on selvästi kasvanut. Näiden kuukausien aikana olemme saaneet kuulla jatkuvia hyviä uutisia voimistuvasta taloudesta. Miksi hyvät talousuutiset näyttävän hyödyttävän kokoomusta, mutta eivät keskustaa? Eikö luulisi, että pääministeripuolueena juuri keskusta saisi suurimman kiitoksen Suomen taloudellisen tilanteen kääntämisestä nousuun, Railo kysyy blogissaan.

Railon mukaan puolueen uskottavuus vaikuttaa myös siihen, mistä puolue saa kiitoksen. Kaikilla puolueilla on hänen mukaansa uskottavuutta tietyillä ydinalueilla: SDP:een luotetaan hyvinvointivaltion puolustamisessa, vihreisiin ympäristökysymyksissä ja kokoomukseen talouspolitiikassa.

–Uskottavuus vaikuttaa siihen, minkä takia puoluetta vaaleissa äänestetään ja epäsuorasti myös siihen, mikä puolue vaaleissa voittaa. Yksinkertaistaen sanottuna, jos kansalaiset ovat vaalien alla huolissaan ennen muuta taloudesta, heistä useampi äänestää kokoomusta, hän kommentoi

–Nyt näyttää siltä, että koska kokoomuksella on ollut uskottavuutta talouskysymyksissä ja talouskasvu on lähtenyt vauhtiin, kansalaiset kiittävät sitä maan kohentuneesta taloustilanteesta. Keskustalla on käynyt päinvastoin, Railo jatkaa.

HS-gallupin mukaan keskustan kannatus on painunut viiden vuoden takaisiin lukemiin. Pääministeripuoluetta äänestäisi enää 17,7 prosenttia, mikäli eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Korkeimmillaan keskustan kannatus oli vuoden 2105 alussa, jolloin se kävi yli 26 prosentissa.

Kokoomus oli HS-gallupissa suurin puolue 20,6 prosentin kanntuksella. SDP:n kannatus oli 18,7 prosenttia, perussuomalaisten 9,4 prosenttia ja vihreiden 14,3 prosenttia.

–Tilanne on keskustan kannalta huolestuttava. Voimistuva talouskasvu sataa kasvavan kannatuksen muodossa juuri kokoomuksen laariin. Maakuntavaaleihin on vain runsas puoli vuotta. Jos nykyinen kannatuksen kehityksen trendi jatkuu, kokoomus menee kohti vaalivoittoa. Keskustalla tulee kiire vakuuttaa äänestäjät siitä, että nykyiset uudistukset ovat heidän etunsa mukaisia, Railo toteaa.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko, ylipormestari Raimo Ilaskivi arvioi aikaisemmin sunnuntaina Puheenvuoron blogissaan, että keskusta on keskittynyt liikaa maakuntapolitiikkaan.

–Kaupunkipolitiikan sijasta puolue keskittyi maakuntauudistuksen läpivientiin taustaselityksenä soteuudistuksen joustava toteuttaminen. Maakunnat keskusta sai, mutta entä muuta? Gallupnumerot ovat jo pitkään heilahdelleet pääosin alaspäin, ja tuoreimman mittauksen mukaan ne nyt sitten osoittavat lähes samaa lukemaa kuin nykyistä hallitusta Juha Sipilän johdolla rakennettaessa. Pelastajan vetovoima hiipui hetki hetkeltä, ja tulokset nimenomaan maan kasvukeskuksissa eivät yltäneet lähellekään asetettuja tavoitteita, hän sanoi.

Ilaskivi totesi samalla, että kannatustaan kasvattaneet kokoomus ja vihreät ovat puolueita, joiden toimintakenttänä on nimenomaan asukasluvultaan vahvasti kasvaneet kaupungit ja asutuskeskukset.

–Maakunnat, joissa keskustan voima vielä näkyy, edustavat puolestaan auringonlaskun alueita. Ovatko keskustan strategit ja poliittinen johto katselleet vain peruutuspeiliin käsittämättä, että tie aukenee edessäpäin! On saatu sitä, mitä on tilattu. Puoluepoliittisessa laskelmoinnissa on unohdettu valtakunnan etu, ja se puolestaan on anteeksiantamatonta.

Myös Railo mainitsee maakuntamallin ja keskustan roolin suurten kaupunkien ulkopuolisten alueiden palveluiden ja elinvoiman puolustajana.

–Keskustan kannattajat eivät ole vakuuttuneita siitä, että maakuntamalli on heille hyvä ratkaisu: sosiaali- ja terveyspalveluista päättämisen siirtäminen pois kunnista tuntuu herättävän huolta ja tyytymättömyyttä keskustan potentiaalisissa kannattajissa. Siinä missä kokoomus näyttää lunastaneen puolueen talouspoliittiseen uskottavuuteen sisältyvän lupauksen, keskusta näyttää pettäneen omansa.

