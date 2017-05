Atte Jääskeläinen julkaisi erokirjeen: ”Kohu uhkasi mainetta”

Yleisradion vastaavan päätoimittajan tehtävät välittömästi jättävä Atte Jääskeläinen kirjoitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan työntekijöille kirjeen, jonka Yle julkaisi sivuillaan. Kirjeessä Jääskeläinen selittää lähtönsä syitä.

Jääskeläisen mukaan syynä on viime vuoden lopulta lähtien vellonut kohu, joka on kärjistynyt viime viikkoina.

–Kohu Yleisradion ympärillä on henkilöitynyt minuun tavalla, joka on jo uhannut Yleisradion mainetta luotettavana journalistisena toimijana. Koen, että Ylen rooli yhteiskunnassa on tärkeämpi kuin oma roolini Ylessä, Jääskeläinen kirjoittaa.

–Viime viikkoina on käynyt selväksi, että pyrkimykseni johtaa Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitusta reilun ja vastuullisen journalismin tiellä ovat jatkuvasti epäilyksen alla. Jätän työni Ylessä raskain mielin. Yle ja työ siellä ovat olleet minulle hyvin tärkeät. Yleläiset tekevät mielestäni Suomen parasta journalismia itseään säästelemättä.

Jääskeläinen kiittää ja kehuu yhteisiä onnistumisia, joiden kautta on hänen mukaansa saavutettu asema ”kansainvälisenä esikuvana”.

–Yleisradio on yhteiskunnallisesti merkittävä toimija, joka on selvinnyt digitaalisesta murroksesta hienosti. Yle pyrkii reiluuteen ja vastuullisuuteen maailmassa, joka on täynnä väärää tietoa, manipulaatiota ja klikkien jahtaamista. Kunnioitan Ylen henkilökuntaa, joka tekee korkealaatuista ja hyvää journalismia joka päivä. Yle on paras paikka tehdä töitä Suomen kovimpien ammattilaisten kanssa.

–Toivon, että tämä päätöksemme saa tilanteen rauhoittumaan ja yleläiset saavat työrauhan. Itse siirryn seuraamaan Ylen journalismia median kuluttajana. Kiitos näistä vuosista kaikille teille työkavereille. Yle antoi minulle paljon!

