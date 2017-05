”Tämä oli taidokas avaus” – Ero Niinistön ja kokoomuksen linjoissa heti ilmi

Presidentti Sauli Niinistön ilmoitus pyrkiä itsenäisenä ehdokkaana jatkokaudelle oli taitava vaalikampanjan startti, arvioi politiikan tutkija Erkka Railo. Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija pitää mahdollisena, että porvarilliset pienpuolueet asettuisivat myös Niinistön taakse.

–Tämä oli taidokas avaus, Railo sanoo Uudelle Suomelle.

pyrkivänsä jatkokaudelle oman valitsijayhdistyksen kautta. Hän perusteli kantaansa osin sillä, että presidentti toimii puoluepolitiikan ulkopuolella. Presidentinvaalin asetelmiin Niinistön ilmoitus ei Railon mukaan tuonut muutosta. Niinistö kertoi tänään Mäntyniemessä toimittajille.

–Asetelma on ollut mielestäni hyvin selvä jo pitkän aikaa: on erittäin todennäköistä, että Niinistö lähtee ehdokkaaksi ja on erittäin todennäköistä, että Niinistö voittaa vaalit. Siinä kaikki muu on siten vähän niin kuin sanahelinää, toteaa Railo.

Railo näkee, että merkittävin syy siihen, miksi Niinistö pyrkii jatkokaudelle nyt itsenäisenä ehdokkaana, on vaalitaktinen.

–En pitänyt sitä mitenkään dramaattisena yllätyksenä vaan päinvastoin pidän todennäköisenä, että tämä on tarkoin suunniteltu juttu, missä tavoitellaan sitä, että ihmiset voisivat äänestää Niinistöä puoluetaustaan katsomatta, Railo arvioi.

–Tässä tiedostetaan se, että presidentinvaaleissa täytyy tavoittaa myös äänestäjiä, jotka eivät välttämättä tykkää kokoomuksesta kovin paljon ja tämä toivottavasti madaltaa kynnystä äänestää Niinistöä, kun hän ei ole nimellisesti kokoomuksen ehdokas vaan valitsijamiesyhdistyksen ehdokas, hän jatkaa.

Päästäkseen virallisesti ehdokkaaksi, Niinistön on kerättävä 20 000 suomalaista kannattajaa taakseen. Railo pitää täysin selvänä, että allekirjoitukset kertyvät nopeasti ja lopullinen määrä voi ylittää jopa kymmenkertaisesti vaaditun määrän.

–Se on keino samalla muistuttaa äänestäjille, että Niinistö on olemassa ja että hän on ehdolla, politiikan erikoistutkija arvioi.

Kokoomus valitsee Niinistön ehdokkaakseen

Vaikka Niinistö ei siis virallisesti ryhdy kokoomuksen ehdokkaaksi, ilmoitti puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo, että kokoomus tukee Niinistön ehdokkuutta. Puolue aikoo myös nimetä hänet omaksi ehdokkaakseen.

Railo ei pidä mahdottomana, että myös jokin toinen puolue asettuisi Niinistön taakse.

–Presidentinvaalikampanja on iso kampanja; työläs, raskas ja kallis kampanja. Pidän ihan mahdollisena, että nyt kun näyttää selvältä, että Niinistö tulee valituksi, niin pidän mahdollisena, että pienemmät porvarilliset puolueet – RKP ja kristilliset – ainakin vakavasti harkitsisivat, että he asettaisivat Niinistön omaksi ehdokkaakseen.

Niinistön ja kokoomuksen Nato-kannoissa ero

Politiikan erikoistutkija Erkka Railo arvioi, että presidentinvaaleissa merkittävimmäksi vaalikysymykseksi muodostuu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän katsoo, että vaikka Niinistön ratkaisun taustalla ei hänen mukaansa ole ideologisia syitä, niin istuvan presidentin ja kokoomuksen Nato-kannoissa on eroa.

Eron nostaa esiin myös turvallisuuspolitiikasta bloggaava Ari Pesonen Puheenvuoron blogissaan

Kokoomus hyväksyi viime kesänä uuden Nato-kannan, jonka mukaan Suomen tulisi hakea jäsenyyttä jo lähivuosina (Linjapaperi pdf-muodossa) . Sen sijaan Niinistö itse arvioi vielä viime kesänä isännöimissään Kultaranta-keskusteluissa , että Suomi on mahdollista hakea jäsenyyttä, mikäli ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuu.

–Pidän sitä aika epätodennäköisenä, että olisi jokin ideologinen syy, miksei Niinistö lähtenyt kokoomuksen ehdokkaaksi. Se Orpon ilmoitus siitä, että Niinistö on kokoomuksen ehdokas, tuli vain minuutteja sen jälkeen, kun Niinistö oli ilmoituksensa tehnyt. Jos joitain ideologisia eroja kokoomuksen ja Niinistön välillä on, niiden ylittämiseen meni kokonaiset viisi minuuttia.

–Pidän todennäköisenä, että koko kuvio on suunniteltu ja mietitty. En voi sitä tietenkään mitenkään todistaa, mutta ajattelen niin, että tämä on suunniteltu, mietitty ja puolueen kanssa linjassa. Tähän ratkaisuun on päädytty sitä varten, että se on vaalien voittamisen näkökulmasta kaikkein parasta, Railo toteaa.