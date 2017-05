Kansanedustaja: Alkoholilaki kaadettava tavalla tai toisella – ”En hyväksy Hello Kitty -limuviinaa”

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) toivoo, että eduskunnassa tänään sorvattava alkoholilakiesitys vedettäisiin kokonaan pois käsittelystä.

Hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että esitys on ristiriidassa muiden lakien kanssa. Iltapäivällä odotetaan tietoja siitä, meneekö uusi kompromissiesitys läpi. Päivitys klo 16.05: Kompromissi kaatui, lue lisää tämän linkin jutusta.

Uudesta alkoholilaista syntyi sopu jo viime vuonna, mutta viime viikkoina keskusta aloitti perääntymisen. Vaikea kysymys keskustalle on kaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäistilavuusprosentin nostaminen 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin sekä niin sanottujen limuviinojen tuominen kauppoihin.

Muut puolueet ovat olleet vastahakoisia perääntymään jo kertaalleen saavutetusta sovusta. Kompromissiesitys on kuitenkin syntynyt, ja eduskuntaryhmät käsittelevät sitä parhaillaan.

–Kiistaton tosiasia on, että päihteet aiheuttavat yksilön ja hänen läheistensä lisäksi haittoja yhteiskunnalle. Hallituspuolueet aikovat tänään läpikäydä esitystään alkoholilain muuttamiseksi. Toivottavasti vetävät esityksen pois, eivätkä tuo sitä eduskuntaan, Taavitsainen kirjoittaa.

Vaihtoehtoisesti Taavitsainen toivoo, että kansanedustajille annetaan vapaat kädet äänestää omantuntonsa mukaisesti ilman ryhmäkuria. Alkoholilaista omantunnon kysymyksenä on puhunut etenkin keskusta, ja alkoholityöryhmän vetäjän Annika Saarikon (kesk.) mukaan asia on tänään esillä.

–Tällöin on mahdollista kaataa esitys eduskunnassa. Kenenkään etu ei ole yhä kasvavat kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa, turvallisuudessa ja lääkekustannuksissa, miljoonien suomalaisten inhimillisiä kärsimyksiä unohtamatta, Taavitsainen kirjoittaa.

Taavitsaisen mielestä laki on ristiriidassa terveydenhuoltolain, päihdehuoltolain sekä raittiustyölain kanssa, jotka tähtäävät terveyden edistämiseen ja päihdehaittojen ehkäisemiseen. Taavitsainen huomauttaa, että myös alkoholilain tarkoituksena on ehkäistä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja kulutusta ohjaamalla.

–En hyväksy sitä, että uuden alkoholilakiesityksen myötä kauppoihin tulisi myytäväksi nuorille suunnattuja alkoholillisia smoothieita, pirtelöitä ja jäätelöitä ja limuviinoja, jotka maistuvat limpparille Hello Kitty ja Spider Man -etiketteihin käärittynä. Maissa, joissa näitä lapsille ja nuorille suunnattuja tuotteita on ollut saatavilla, on alaikäisten alkoholinkäytöstä syntynyt ongelmia.

–Pidän haitallisena myös sitä, jos tapahtumista poistuisivat erilliset K-18 alueet ja tuoppi kädessä voisi olla missä vaan. Tämä heikentää lapsiperheiden mahdollisuutta osallistua konsertteihin ja urheilukilpailuihin. Monikaan ei halua, että lapset joutuvat vierestä katselemaan juopottelevia aikuisia. Kukaan lapsi ei myöskään halua, että oma vanhempi juo.

Taavitsaisen mukaan hallituspuolueiden suunnitteleman alkoholilainsäädännön lisähintalappu sosiaali- ja terveydenhuollolle arvioidaan olevan vähintään 20 miljoonaa erilaisine hoito-, turvallisuus-, rikos- ja sosiaalikuluineen.

–Alkoholipolitiikka on tasapainottelua terveyden, työllisyyden ja talouden välillä. Alkoholin kokonaiskulutuksen vähenemiseen vaikuttaa eniten saatavuus ja hinta. Viime hallituskaudella tehtyjen alkoholiveron korotusten avulla kokonaiskulutusta saatiin käännettyä alaspäin. Tähän hyvään suuntaan en toivo käännettä. Alkoholihaitat eivät ole vain suurkuluttajien ongelma, vaan saatavuus lisää kulutusta kaikissa väestöryhmissä, aivan tavallisten työssäkäyvien ihmisten, perheiden äitien ja isien, eläkeläisten ja nuorten joukossa.

