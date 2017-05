Alkoholikiista jäi muhimaan – ”Haetaan ratkaisupolkua tuskiin”

Eduskuntaryhmät eivät päässeet vielä sopuun alkoholilain uudistuksesta. Käsittelyssä oli tänään viime vuonna sovitusta poikkeava kompromissiesitys.

Eduskuntaryhmät kokoontuvat huomenna keskiviikkona klo 10.30.

–Katsotaan sen jälkeen, jos päästään viimein tässä vaikeahkossa asiassa tulokseen, sanoi Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

–Haettiin ja haetaan ratkaisupolkua niihin tuskiin, mitä tässä osalla kansanedustajia on ollut. Voin omalta osalta kertoa, mikä on yleisessä tiedossakin jo, että osa keskustan kansanedustajista on huolissaan alkoholihaittojen kasvusta, Kaikkonen sanoi viitaten vahvojen oluiden kauppoihin tuomiseen.

Kaikkosen mukaan kaikissa eduskuntaryhmissä näyttää olevan hajontaa kannoissaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi puolestaan kertoi, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei hyväksynyt kompromissiesitystä. Hänen mukaansa valtaosa ryhmästä oli sitä vastaan.

Ryhmänjohtajat eivät suostuneet avaamaan kompromissiesityksen sisältöä tarkemmin.

Keskusta alkoi toukokuussa perääntyä viime vuonna saavutetusta alkoholisovusta. Tuolloin sovittiin muun muassa, että kaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäistilavuusprosentti nostetaan 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin ja että niin sanotut limuviinat tuodaan kauppoihin. Näitä päätöksiä keskustan on ollut vaikea hyväksyä.

Alkoholityöryhmää vetänyt Annika Saarikko (kesk.) perui viime viikolta kokouksen asian tiimoilta ja kertoi, ettei edellytyksiä kokoontumiselle ollut. Keskustasta myös tunnustettiin, että viime vuoden alkoholisovulle etsitään nyt joustoa. Syyksi keskusta on kertonut huolet muutosten terveysvaikutuksista.

Muut puolueet ovat olleet haluttomia perääntymään jo kertaalleen sovitusta.

Lue myös:

Tuleeko IV-olut sittenkään kauppoihin? Saarikko MTV:lle: ”Käsittelyssä kompromissiesitys” Keskusta myöntää: Viimevuotisesta alkoholisovusta yritetään joustaa

Alkoholilakia neuvotteleva Kike Elomaa: ”Keskusta haluaa vielä palata, lopputulos auki”

Jääkö IV-olut sittenkin Alkoon? ”Sovimme että emme kommentoi”

Keskusta perui alkoholineuvottelut – kokoomus yllättyi

Suomalaismeppi alkoholilain uudistuksesta: Venkoilua ministeriössä – ”yritetään härskisti peitellä”

Kokoomuslainen kypsyi hallituksen ”alkoholivatulointiin”: ”Mikä ihmeen farssi oikein on meneillään?”

Kokoomuslainen kuittaa Mauri Pekkariselle limuviinoista: ”Itse asiassa se oli nimenomaan keskusta”

Alkoholin verkkokauppa sallitaan? Välitön reaktio: ”Puolitetaan olutvero – kestää 7 vuotta”

Kaljat suoraan kotiovelle? – Kansanedustaja ilahtui: ”Pistää varmasti miettimään aika rajustikin”

KL: Alko myi sitä 3 800 000 litraa – ”Aito” lonkero tulee kauppoihin, mutta hinta poikkeaa muista

Ruotsin Systembolaget älähtää Suomelle – varoittaa EU:ta alkoholiuudistuksesta