Aikuiset tuppautuivat koululle islam-protestiin – yllättynyt rehtori ilmoitti poliisille

Itä-Helsingissä Vesalan peruskoulussa on varauduttu poliisin kanssa islamisaation vastaiseen mielenosoitukseen. Koulun rehtorin mielestä Facebookissa levinnyt hanke on outo.

Rehtori Juha Juvonen kertoo Uudelle Suomelle saaneensa tiedon, että poliisille on tehty mielenosoituksesta ilmoitus kuusi tuntia ennen tapahtuman alkamista. Mielenosoittajat ovat kokoontuneet paikalle puoliltapäivin. Facebook-tapahtumassa ilmoittautuneita on 20 ja kiinnostuneita 58. Paikalla on myös poliisi. Tilanne on rauhallinen.

Facebook-sivulla tapahtuman järjestäjäksi kerrotaan Suomi ensin -ryhmään kuuluva henkilö. Myös Juvosen käsityksen mukaan Suomi ensin on tapahtuman taustajoukoissa. Tapahtumasivun mukaan tarkoitus on protestoida ”Kontulan Vesalan koulun islamisaatiota kokoontumalla sen eteen ja jakamalla tietoa islamisaation vaaroista”.

–He nyt kohdistavat heidän omaa maahanmuuttaja- ja islaminvastaista toimintaa myöskin kouluun. Kohde on sinänsä omituinen, Juvonen sanoo ja korostaa, että hanke ei liity millään tavalla kouluun, sen oppilaisiin tai vanhempiin.

– Onko meillä jotain vanhempia siinä toiminnassa, sitähän minä en tiedä, hän kutenkin tarkentaa viitaten Suomi ensin -ryhmään.

Rehtori kertoo ilmoittaneensa tapahtumasta poliisille heti saatuaan siitä tiedon eilen tiistaina päivällä.

Taustalla monikulttuurinen aamunavaus?

Rehtori ei osaa tarkemmin sanoa tilaisuuden motiivia, mutta kertoo havainneensa, että oppilaiden viimeviikkoisesta monikulttuurisesta aamunavauksesta on käyty keskustelua maahanmuuttovastaisilla foorumeilla. YouTubeen päätynyt lyhyt pätkä on tulkittu virheellisesti rukouskutsuksi. Rehtorin mukaan koulun keskusradioon tehdyssä aamunavauksessa oli pieni pätkä laulettua koraania, mikä liittyi ramadaniin.

Juvosen mukaan joku ulkopuolinen nauhoitti aamunavauksesta otteen koulun pihalla ja latasi sen nettiin. Rehtorin mukaan kyse ei ollut rukouskutsusta, eikä ylipäänsä aamunavauksissa ole koskaan mukana uskonnonharjoittamista.

–Tämähän ei ollut millään muotoa uskonnon harjoittamista tai uskontoon liittyvää, vaan tapakulttuuriin liittyvää.

–Kun irrotetaan asiayhteydestä ihan totaalisesti joku pieni pätkä niin siitähän saadaan väännettyä näyttämään ihan toiselta kuin asia on, Juvonen sanoo ja viittaa siihen, että nauhoitteesta on puhuttu rukouskutsuna muun muassa MV-lehdessä.

Rehtorin mukaan koulussa kyseinen aamunavaus ei ole aiheuttanut mitään hämminkiä oppilaiden tai vanhempien keskuudessa. Yhtään kyselyä ei hänen mukaansa ole tullut.

–Se ei ole aiheuttanut koulussa tai oppilaiden keskuudessa yhtään mitään keskustelua, Juvonen sanoo aamunavauksesta.

”Ihan väärään osoitteeseen menee”

Rehtorin mukaan mielenosoituksen osalta poliisin ja kaupungin turvallisuusorganisaation kanssa tehdään yhteistyötä ja henkilökunnan kanssa on keskusteltu. Lisäksi vanhemmille lähti tiedote aamulla ja oppilaille on kerrottu protestista aamupäivän oppitunneilla. Moni vanhempi ehti ottaa yhteyttä ja kysyä, onko koulussa huomattu valmisteilla oleva protesti.

Juvonen ihmettelee mielenilmausta, joka kohdistuu koulun 1–9-luokkalaisiin lapsiin. Lisäksi vieressä on päiväkoti.

–Ihan täysin väärään osoitteeseen menee.

Rehtorin mukaan Vesalan koulun oppilaista noin 40 prosenttia tulee perheistä, joiden vanhemmista vähintään toisella on jonkinlaista ulkomaalaistaustaa. Lähtökohtana on tänäänkin mahdollisimman tavallinen koulupäivä.

–Tämähän on oppilaille stressaava tilanne, koska sehän kohdistuu nyt oppilaisiin, vaikka se on ehkä suunnattu enemmän kouluun instituutiona. Jostain kumman syystä kohteeksi on nyt valikoiduttu sitten meidän koulu, Juvonen sanoo ja huomauttaa, että Kontulassa asuu yleisesti ottaen paljon maahanmuuttajia.

Juvosen mukaan poliisin riskiarvio on, ettei mitään vakavampaa ole luvassa. Myös Facebook-tapahtumasivulla puhutaan rauhanomaisesta mielenilmauksesta.

–Koulualueelle heillä ei ole asiaa.