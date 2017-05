Timo Soini: ”Johdetaanko kepua puskasta?”

Perussuomalaisten pian väistyvä puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini (ps.) sanoo, että vuosi sitten saavutettu sopu alkoholilaista tulisi saattaa nyt loppuun. Hän piikitteli keskustan puheenjohtajaa, pääministeri Juha Sipilää. Juuri keskusta perääntyi viime vuonna saavutetusta alkoholisovusta.

Soinin mielestä asiassa on kyse johtajuudesta.

–Minä lähden siitä, että mitä on yhdessä sovittu, se pitää, Soini sanoi.

– Joskus tietysti ajattelee, että kuka johtaa: perussuomalaisia johdan minä kymmenen päivää, johdetaanko kepua puskasta, Soini veisteli viitaten alkoholilain ehdotettua uudistusta vastustaneeseen keskustan kansanedustajaan Pekka Puskaan.

Jo viime vuonna ratkaistu alkoholilain uudistus karahti aiemmin tänään kiville, kun perussuomalaiset ei suostunut joustamaan keskustan toivomalla tavalla vuoden takaisesta päätöksestä. Keskustan on ollut vaikea hyväksyä kaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäistilavuusprosentin nostamista 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin ja limuviinojen kauppoihin tuomista. Keskusta alkoi viime viikkoina perääntyä päätöksestä kansanterveyteen vedoten.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat sopivat keskenään ensin kompromissiehdotuksesta, joka vietiin sen jälkeen eduskuntaryhmien päätettäväksi huonoin tuloksin. Seuraavaksi asian ennakoidaan etenevän hallituspuolueiden puheenjohtajien päätettäväksi. Soinin mukaan kokousta ei kuitenkaan ole vielä sovittu.

– Ei ole vielä sovittu, mutta tämä täytyy viedä maaliin niin kuin on yhdessä sovittu ja tällainen omantunnon keppihevosena käyttäminen niin perussuomalaiset on vaikeat asiat keskuudessaan hoitanut ja se on ainoa tapa, jos meinataan päätöksiä saada yhteiskunnassa aikaan.

–Jos ruvetaan milloin kenenkin kyttyrää hieromaan, niin ei siitä mitään tule.

Keskusta on vaatinut alkoholilain nostamista omantunnonkysymykseksi, jolloin siitä saisi äänestää salissa ilman ryhmäkuria. Tämä ei perussuomalaisille käynyt.

Juha Sipilä vältti toimittajat kiiruhtaessaan eduskunnan täysistuntoon, joka alkoi kello 14. Sipilä tuli paikalle aivan viime hetkellä ja juoksi suoraan saliin.

