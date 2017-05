Alkoholifarssi: Juha Sipilältä ehdoton ”ei” kansanedustajien pakottamiselle

– Nyt kun Eurooppa on kunnossa, niin sitten laitetaan viinat kuntoon, sanaili pääministeri Juha Sipilä (kesk.) medialle keskiviikkona illansuussa.

Hän kertoi tiedotustilaisuudessaan farssiksi muuttuneen alkoholilain kokonaisuudistuksen tilanteesta, kun oli ensin piinannut malttamattomia toimittajia eduskunnan ulkopoliittiseen keskusteluun liittyvillä Eurooppa-linjauksilla. Sipilä ilmoitti, että ei aio pakottaa kansanedustajia toimimaan alkoholiasiassa omantuntonsa vastaisesti.

Sipilä kertoi käsittäneensä, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ja ryhmänjohtajat ovat keskiviikkona päätyneet pattitilanteeseen ja siihen, että eivät löydä ratkaisua alkoholikiistaan. Alkoholiuudistus ei kuitenkaan kaadu tai pysähdy vaan palautuu hallituksen käsittelyyn.

– Eiköhän me tämä viinakin vielä ratkaista, kun se hallituksen pöydälle tulee. Mutta tähän tulee selvästi nyt aikalisä, Sipilä sanoi.

Hän kertoi ryhtyvänsä nyt itse perehtymään aiheeseen, vaikka hanke oli ”ulkoistettu” eduskuntaryhmien hoidettavaksi.

– Sieltä ei tulosta tullut.

Pääministeri ei aio pakottaa keskustalaisia vastahakoisia kansanedustajia puoltamaan lakia tai ainakaan sen kaikkia osia omantuntonsa vastaisesti. Uudistus kaatui keskiviikkona juuri siihen, että keskustalaiset olisivat halunneet vapauden äänestää yksittäistä lain sisältökohtaa, vahvojen oluiden ruokakauppaan vapauttamista, vastaan. Tätä taas perussuomalaiset ei sallinut.

– Itse en kyllä missään tapauksessa lähde viemään sellaista tilannetta, jossa edustajat joutuisivat toimimaan omaatuntoaan vastaan tällaisessa kysymyksessä, jonka kokevat omantunnon kysymykseksi, Sipilä sanoi.

Uusi Suomi kysyi pääministeriltä, mitä hänen omatuntonsa asiasta sanoo.

– Katsotaan sitten, kun on esitys pöydällä, Sipilä vastasi.

Kuten tässä aiemmassa Uuden Suomen jutussa kerrotaan, hallituspuolueiden kompromissiesitys olisi taannut ns. tilavuusprosenttirajan nostamista vastustaneille hallituspuolueiden kansanedustajille vain osittaisen omantunnon vapauden. He olisivat ensimmäisessä äänestyksessä saaneet ilmoittaa kannattavansa nykyisen 4,7 prosentin rajan säilyttämistä, mutta mikäli uutta 5,5 prosentin rajaa oltaisiin päädytty tukemaan, he olisivat joutuneet kannattamaan lakiuudistusta seuraavassa käsittelyssä. Lue lisää: Tässä se on: Tällaista kompromissia alkoholilaista esitettiin

Sipilä totesi infossaan, että omantunnon kysymykset eivät ole tavattomia, ja että omantunnon vapautta on toteutettu nykyhallituksenkin aikana.

