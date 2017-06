Pormestari lupaa suurmoskeijalle asiallisen käsittelyn: ”Mittakaava pitää muistaa”

Ensi viikolla Helsingin pormestarina aloittava Jan Vapaavuori (kok.) lupasi MTV:n Huomenta Suomessa, että suurmoskeijahanke käsitellään asianmukaisesti. Jo vaalikampanjassaan hän profiloitui suurmoskeijan vastustajana.

Helsingin Hanasaareen suunniteltu suurmoskeija on Vapaavuoren mukaan tonttivarausvaiheessa. Tonttivarausta käsitellään syksyllä. Vapaavuori toisti haastattelussa vanhat argumenttinsa ja pysyi suurmoskeijan vastustajana.

–Pitää muistaa mittakaava, hän sanoi ja huomautti, että Suomessa toimii jo useita pienempiä moskeijoita tai rukoushuoneita.

Suurmoskeijan rahoituskuvioita on pidetty epämääräisinä. Hankkeen rahoittajaksi on lupautunut Bahrainin kuningaskunta, jonka on esitetty voivan kierrättää suurmoskeijaan yksityistä rahaa muun muassa Saudi-Arabiasta. Mitä Vapaavuori sanoisi suurmoskeijasta, jos rahoitus olisi varmasti kunnossa?

–Tällaista tilannettahan ei toistaiseksi ole.

Aiemmin Vapaavuori on sanonut, että rahoitus on tärkeä, mutta ”ei asian ydin”.

Vapaavuori viittasi haastattelussa jälleen suvaitsevaisuuteen. Hän huomautti, että kaikki mitä ajetaan suvaitsevaisuuden nimissä, ei välttämättä edistä suvaitsevaisuutta. Hän on jo aiemmin tuonut esiin huolia siitä, että suurmoskeija voisi provosoida muukalaisvastaisia ryhmittymiä ja suomalaisten yleinenkin suvaitsevaisuus voisi kärsiä.

–Se voi kääntyä itseään vastaan, hän sanoi haastattelussa.

