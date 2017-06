SAK tiukkana omille liitoilleen: ”Jos ase esitellään, sitä pitää käyttää”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta odottaa elinkeinoelämältä selkeämpää sitoutumista kolmikantayhteistyöhön. Eloranta puhui torstaina SAK:n edustajistossa Helsingissä ja huomautti, että Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) osallistumisen on oltava aktiivista.

EK on hakenut työmarkkinakentällä passiivisempaa roolia ja jättäytynyt taka-alalle. Eloranta puhui pitkien keskitettyjen sopimusten kauden päättymisestä.

– Tekemällä itsestään onton ja heikon EK pyrkii nävertämään myös ay-liikkeen vaikutusmahdollisuuksia. On kuitenkin meistä itsestämme kiinni, sallimmeko näin käyvän. EK on linjannut, että se on edelleen mukana ansiosidonnaista sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä sekä työlainsäädännön muutoksissa. Pelkkä mukanaolo ei kuitenkaan tuota tuloksellista kolmikantaa. Osallistumisen on oltava aktiivista, näkemyksellistä ja tasapainoista. Tämä ei onnistu jos elinkeinoelämä ja työnantajat arvioivat jokaista muutosta tiukan kamreerimaisesti nollasummapelinä. Työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta voidaan kasvattaa investoinneilla inhimilliseen pääomaan, ihmisiin, Eloranta sanoi puheessaan.

Puhetta syksyn liittokierroksesta

Sykysyn liittokierroksesta on povattu vaikeaa ja moni palkansaajajärjestö on jo tullut ulos palkankorotusvaateiden kera. Eloranta viittaa palkkoihin toteamalla syksyllä ja talvella solmittavista sopimuksista, että ”ehkäpä niiden tasokin muodostuu yhdenmukaiseksi”.

– Maan hallitus on ainakin puolivirallisesti luvannut tukea maltillista työmarkkinakierrosta veronkevennyksillä. Kiky-sopimuksessa sovittujen maksujen siirrot työnantajilta työntekijöille jatkuvat ensi vuonna. Nämä siirrot tulee verotuksessa huomioida, ettei palkansaajien verotus kiristy. Pelkillä veronalennuksilla sopimuksia ei kuitenkaan tehdä, se on liittojen linjauksista jo käynyt selväksi.

Eloranta antoi liitoille myös neuvon.

– Edunvalvontatyön pelikirjaa kuitenkin kirjoitetaan uusiksi ja meidän on oltava käsikirjoittajan, ei lukijan paikalla. Tämä on yhteinen tehtävämme ja keskusjärjestö on siihen mitä sopivin foorumi. Kun ensi syksyn ja talven käsikirjoitusta teemme ja teette, on ehkä myös hyvä pitää mielessä Anton Tšehovin ase. Tšehovhan totesi jotenkin niin, että jos tarinassa ase esitellään, sitä on myös jossain vaiheessa pakko käyttää.

”Ei kestä kriittistä tarkastelua”

Elorannan mukaan työmarkkinajärjestelmä on murroksessa ja työnantajien suhtautuminen kolmikantaan entistä löyhempää. Työnantajapuoli liputtaa pikemminkin paikallisen sopimisen puolesta. Eloranta painottaa että paikallisen sopimisen malli vaatisi valtavasti kehittämistä, jos siihen siirryttäisiin.

–Työehtosopimukset ja yleiskorotukset takaavat ostovoimaturvaa kaikille työntekijöille, myös järjestäytymättömille. En usko, että liitot ovat tästä luopumassa. Ja paljon on tapahduttava paikallisessa palkanmuodostuksessa, että työnantajan ajamaa mallia voi edes kuvitella. Palkkausjärjestelmien toimivuutta on selkeästi parannettava ja niiden toimivuuteen ja kehittämiseen on satsattava myös rahaa, jotta paikallisen palkanmuodostuksen uskottavuus paranee.

–Yhtälailla paikallisen sopimisen tasaveroisuutta on selkeästi nykyisestä lisättävä, jotta se voisi toimia aidosti ja uskottavasti. Työnantajan päätöksellä jaettavat paikalliset potit vievät kehitystä aivan päinvastaiseen suuntaan. Työnantaja perustelee paikallista palkanmuodostusta sillä, että hyville voidaan maksaa enemmän ja heikommin suoriutuvat voidaan jättää vähemmälle. Päättely ei kestä kriittistä tarkastelua. Jo nytkin parhaiten suoriutuville voi maksaa enemmän. Kun yritysten sisäistä tulonjakoa omistajien ja palkansaajien välillä tarkastelee, niin varaakin tähän näyttäisi usein olevan.

”Pelkkä raippakuuro ja byrokratiaräme”

Eloranta vaati puheessaan parannuksia nollatuntisopimuslaisille, mikä pitää turvata parhaillaan käynnissä olevassa työaikalain uudistamisessa. Lisäksi tarvitaan työehtosopimusmääräyksiä työmarkkinaosapuolten neuvotteluista. Elorannan mukaan ”liian pitkään työnantaja on kyennyt sysäämään yrittäjän riskin nollatuntisopimuksella työntekijän kannettavaksi”.

–Työnantajien viehtymys maksaa vain suorituksista ja minuuttiperusteisesti on käynyt koko ajan ilmeisemmäksi ja röyhkeämmäksikin. Paljaimmillaan se näkyy työn ryöstöviljelynä nollatuntisopimuksissa ja alustatalouden huutolaismarkkinoilla. Kun liikkeemme tulevia voitettavia taisteluja määrittelemme, niin nämä ovat hyviä ehdokkaita siihen.

Eloranta kritisoi kovin sanoin hallituksen työllisyystoimia, työttömyysturvan leikkauksia ja niin sanottua työttömien aktiivimallia.

–SAK ei vastusta työttömien aktivointia eikä vaatimusta aktiivisesta työnhausta, päinvastoin. Hallituksen kaavailemat toimet ovat työttömille kuitenkin enemmänkin raippakuuro ja byrokratiaräme kuin työhön ja aktiivisuuteen kannustava turvaverkko. Suomessa työttömien karenssit, rangaistukset, ovat kovalla tasolla, mutta saatavat ja tarjolla olevat palvelut eivät yllä Pohjoismaiselle tasolle.

–SAK, jälleen kerran, esittää että pirstaleina etenevä työttömyysturvan ja työvoimapalvelujen ruhjominen keskeytetään ja ryhdytään uudelta, kolmikantaiselta pohjalta valmistelemaan sekä työttömyysturvan että työvoimapalvelujen uudistamista. Tavoitteena on oltava selkeä, kannustava, kattaviin palveluihin perustuva ja oman aktiivisuuden mahdollistava tuki- ja hallintomalli. Malli, joka perustuu palveluihin ja kannusteisiin enemmänkin kuin byrokratiaan ja sanktioihin.