Ruotsin kuningas nauratti suomalaisia – ”Tunteet välillä kuumenneetkin”

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa lausui tänään Hanasaaressa tervehdyksensä 100 vuotta täyttävälle itsenäiselle Suomelle ja julkisti myös Ruotsin Suomelle antaman syntymäpäivälahjan.

Kaarle Kustaa katsoi, että Suomen ja Ruotsin on hyvä jatkaa yhteistyön syventämistä kaikilla osa-alueilla.

–Yksi esimerkki yhteisistä ponnistuksistamme on huolehtia tästä merestä, joka yhdistää meidät. Itämeri on hyvin merkittävällä tavalla muovannut maistamme sellaisia kuin ne nykyisin ovat. Nyt on meistä kiinni yhdessä luoda Itämeren tulevaisuus ja vaalia sen ainutlaatuista ympäristöä. Se on suuri vastuu, Kaarle Kustaa sanoo.

–Toinen alue joka yhdistää meitä, tietystä kilpailusta huolimatta, on juuri urheilu. Minulla on itselläni hyviä muistoja talvelta Lahden hiihtokilpailuista. Ja tietenkin kohtaamme myös jääkiekossa, jossa tunteet voivat ehkä vähän kuumentuakin välillä, kuningas nauratti yleisöä.

Puheessaan Kaarle Kustaa julkisti tilaisuudessa myös Ruotsin syntymäpäivälahjat 100-vuotiaalle Suomelle. Ruotsi lahjoittaa Hanasaareen taideteoksen.

–Ruotsin toinen lahja liittyy metsään, joka on minulla lähellä sydäntä, Kaarle Kustaa sanoo ja lisää, että kyse on Ruotsin rahoittamasta, yhteisestä tutkimushankkeesta, Tandem Forest Values. Hankkeeseen kuuluu 12 tutkijatohtorin virkaa.

–Nimi kuvastaa, että Ruotsi ja Suomi yhdessä keskittyvät huomioimaan metsän arvon ja tulevaisuuden maissamme.

Ruotsin kuningas kertoi myös, että Tukholman Riddarholmkyrkanilla soitettiin hiljattain kelloja menehtyneen presidentin Mauno Koiviston muistolle. Koivisto oli Serafiimiritarikunnan jäsen ja aina ritarikunnan hautajaispäivänä soitetaan kirkossa niin kutsuttu Serafim-soitto vainajan muistoksi. Muistosoitto kestää tunnin.