Poliisi vahvistaa: Oppilaan nauhoite johti islam-protestiin Vesalan koululla – selitys mielenosoittajan poliisikyyditykselle

Helsingin poliisi on julkaissut pitkän tiedotteen, jossa se käy läpi toimiaan liittyen itähelsinkiläisen Vesalan koulun läheisyydessä järjestettyyn islaminvastaiseen protestiin.

Poliisi huomauttaa, että se turvasi mielenosoituksen rauhanomaisen kulun kuten minkä tahansa muunkin mielenosoituksen.

– Vaikka mielenosoittajien agenda ei olisi kaikkien mieleen, poliisin tehtävä on kuitenkin turvata mielenosoitukset niiden aiheesta riippumatta, eikä mielenosoituksissa ole ennakkosensuuria, sanoo komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta.

Mielenosoituksen ”salliminen” sekä poliisin toiminta on herättänyt kysymyksiä sosiaalisessa mediassa. Poliisi vastaa tiedotteessaan Twitterissä ihmetystä aiheuttaneisiin tulkintoihin tai väitteisiin.

Ensinnäkin poliisi vastaa kyselyihin siitä, ”kuinka on mahdollista, että poliisi on sallinut tällaisen mielenosoituksen koulun lähistöllä”.

– Mielenosoittaminen on perusoikeus, joka on turvattu laissa. Kokoontumislain mukaan julkisen vallan tehtävä on edistää mielenosoitusoikeuden toteutumista. Mielenosoitusten kieltäminen ennalta on äärimmäinen keino, johon tässä tapauksessa ei poliisin arvion mukaan ollut tarvetta, poliisi kommentoi.

Lisäksi mielenosoituksen vastustajia on ihmetyttänyt, ottiko poliisi mielenosoittajia poliisiauton kyytiin, kyydittäväkseen, ja miksi.

– Poliisi kävi yhdessä mielenosoituksen järjestäjän kanssa poliisiautolla katsomassa mielenosoituspaikan. Kun paikka todettiin sopivaksi, jäi mielenosoituksen järjestäjä paikalle. Eli ketään ei varsinaisesti kyyditty paikalle poliisiautolla, vaan poliisiauton kyydissä oleminen liittyi neuvotteluun mielenosoituspaikasta, poliisi selittää.

”Yksittäiset oppilaat näyttivät keskisormea mielenosoittajille ja jotkut oppilaista olisivat halunneet tavalla tai toisella osallistua mielenosoitukseen”

Poliisi: Oppilas nauhoitti aamunavauksen

Vesalan koulun rehtori kertoi aiemmin Uuden Suomen haastattelussa, että protestin taustalla oli todennäköisesti koulun monikulttuurinen aamunavaus. Rehtorin mukaan muslimien ramadan-paastosta kertoneeseen aamunavaukseen sisältyi ”pieni pätkä” laulettua koraania, ja tämä oli hänen mukaansa netissä virheellisesti tulkittu rukouskutsuksi. Poliisi vahvistaa tiedotteessaan, että juuri tämä oli mielenosoituksen taustalla.

– Poliisin tietojen mukaan idea tämän mielenosoituksen järjestämiseen oli lähtenyt siitä, kun Vesalan yläasteella oli taannoin aamunavauksessa soitettu arabiankielistä puhelaulua. Teknisestä virheestä johtuen puhe oli kuulunut ulkokaiuttimista myös koulun pihalle ja eräs oppilaista oli ottanut puheesta noin kymmenen sekunnin mittaisen tallenteen. Hän toimitti tallenteen Suomi Ensin -mielenosoitukseen Rautatientorille, ja tämä sai mielenosoittajatahon suunnittelemaan ja järjestämään mielenosoituksen Vesalan koulun läheisyyteen, komisario Heinonen kertoo.

Poliisi kertoo, että Vesalan koulun läheisyyteen kerääntyi noin 30 mielenosoittajaa. Poliisin lakisääteisen tehtävän eli mielenosoituksen turvaamisen näkökulmasta iltapäivä sujui rauhallisesti, tiedotteessa kerrotaan.

– Yksittäiset koulun oppilaat ilmaisivat mielipiteensä mielenosoituksen sisällöstä muun muassa näyttämällä keskisormea mielenosoittajille ja jotkut oppilaista olisivat halunneet tavalla tai toisella osallistua mielenosoitukseen, mutta opettajat hakivat heidät oppitunnille. Mielenosoituksen lopuksi yksi koulun oppilaista tuli puhumaan mielenosoitukseen, poliisi kertoo.

Virkavallan kuvauksen mukaan ”mielenosoitus piti sisällään lähinnä puheita, joissa moitittiin koulua siitä, että he pyrkivät edistämään islamin uskon leviämistä Suomessa”. Mielenosoituksen järjestäjä ilmoitti ennalta, että tarkoituksena on protestoida ”Kontulan Vesalan koulun islamisaatiota”.

Mielenosoituksen sallimista koulun läheisyydessä ovat kritisoineet muun muassa vihreä poliitikko Maria Ohisalo sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila Twitterissä.

.@HelsinkiPoliisi onko tosiaan ok, että Vesalan _koululla_ kokoontuu islamisaatiota vastustava Suomi ensin -porukka, kesken koulupäivän? — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 31. toukokuuta 2017