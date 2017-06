Tyly viesti Vesalan mielenosoittajille: ”Menkää syvästi itseenne”

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila tuomitsee jyrkästi eilen keskiviikkona Vesalan koululla järjestetyn islaminvastaisen mielenosoituksen.

–Tällaista ei lasten pidä koulunsa portilla kohdata. Mielenilmaisijat - palatkaa koteihinne ja menkää syvästi itseenne, Kurttila viestitti.

Tällaista ei lasten pidä koulunsa portilla kohdata. Mielenilmaisijat - palatkaa koteihinne ja menkää syvästi itseenne. #lapset #aikuiset — Tuomas Kurttila (@TuomasKurttila) May 31, 2017

Vesalan yläkoulun rehtori Juha Juvonen kertoo Uudelle Suomelle, että mielenosoitus aiheutti hämmästystä oppilaissa.

–Sellaista, mitä minulle on tultu juttelemaan tästä, oli että minkä takia ne tänne tulevat. Sitä kysymystä on esitetty. Siihen on pyritty vastamaan, mutta emme tietenkään pysty järjestävän tahon puolesta vastaamaan. Olemme sanoneet oppilaille, että se on väärin eikä ole sopivaa tulla koululle, Juvonen sanoo.

–Meillä on kumminkin semmoisia oppilaita, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat maahanmuuttajataustaisia. Totta kai se koetaan sitten voimakkaammin.

Keskiviikkoinen mielenosoitus on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja myös Juvonen kertoo saaneensa kaikenlaista palautetta. Yksi taho on Juvosen mukaan kysellyt mahdollisuudesta järjestää oppilaille yllätystä lauantaina päättyvän lukuvuoden kunniaksi. Toiset viestit ovat olleet kaikkea muuta kuin kannustavia.

–Niissä mennään kiikun kaakun. Että ei sellaisia suoria uhkauksia ole tullut, mutta siinä rajalla mennään. Teemme hyvää yhteistyötä poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan kanssa, niin sinne olen niitä toimittanut. Mutta mitään sellaista ei ole vielä ollut, että olisi tarvinnut prosessia käynnistää, sanoo Juvonen.

Vesalan koulun rehtori kiittelee poliisia, joka siirsi mielenosoituksen kouluun johtaneelta kadulta kauemmaksi, läheiseen Lampipuistoon. Puistosta ei ole Juvosen mukaan näköyhteyttä koululle ja poliisi edellytti, että mielenosoitus ei saa häiritä koulutyötä, eivätkä sen äänet saaneet kuulua koululuokkiin.

Juvonen arvioi, että kaikkiaan noin kaksi tuntia kestäneeseen mielenilmaukseen osallistui enimmillään noin 25 ihmistä.

Poliisi vahvisti torstaina myös, että koko mielenosoitus sai alkunsa erään oppilaan tekemästä nauhoitteesta, jolla kuullaan arabiankielistä laulua. Mielenosoitus liittyi ramadanista kertovaan mielenosoitukseen, joka ilmeisesti teknisen virheen vuoksi oli kuulunut myös koulun ulkoseinissä olleista kaiuttimista.

Mielenosoittajat ilmoittivatkin vastustavansa koulun ”islamisaatiota”.

Vesalan koulu on Juvosen mukaan varautunut tarjoamaan oppilaille keskusteluapua, mutta toistaiseksi sille ei ole ollut tarvetta. Lisäksi ensi viikolla oppilaiden huoltajille järjestetään mielenosoitusta käsittelevä tilaisuus. Varsinainen koulutyö päättyy lukuvuoden myötä lauantaina ja Juvosen mukaan perinteisesti Suvivirteen.

–Kyllä Suvivirren ensimmäiset säkeistöt täältä perinteisesti lähtee, hän sanoo.

