”Täytyy ihmetellä vertausta terrorismin ja alkoholiuudistuksen välillä”

Farssin piirteitä saanut alkoholilain uudistus nousi esiin yllättävällä tavalla eduskunnan kyselytunnilla. Kansanedustaja Sari Tanus (kd.) vertasi alkoholilain valmistelua terroriteon ehkäisemiseen. Edustaja Simon Elo (ps.) kommentoi puheenvuoroa pöyristyneenä.

Alkoholilain uudistus karahti aiemmin tällä viikolla kiville, kun eduskuntaryhmissä ei löydetty sopua keskustan peräännyttyä vuoden takaisesta sopimuksesta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti keskiviikkona aikalisästä, mutta lupaili, että uudistus saadaan ratkaistua. Lopullista esitystä odotetaan nyt hallituspuolueiden puheenjohtajilta.

Tanus kysyi suoraan ministereiltä Orpo, Soini ja Sipilä, aikooko hallitus toimissaan edistää kansalaisten, lasten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia vai toimia vain pienten intressiryhmien etujen ajamiseksi. Tanus halusi tietää, arvostavatko ministerit asiantuntijoita ja kuinka merkityksellisinä he pitävät asiantuntijoiden tutkimustuloksiin perustuvia lausuntoja. Keskusta on vedonnut juuri asiantuntijalausuntoihin ja kansanterveyteen vetäydyttyään vuodentakaisesta sovusta.

–Hallitus on puhunut koulutuksen ja tutkimuksen tärkeydestä, tutkimustulosten, faktojen käyttämisestä päätöksenteon perustana. Mietitäänpä: jos Helsingin seutua uhkaisi terroriteko, jossa kuolisi 150 henkeä, useat traumatisoituisivat vuosiksi, monet heistä lapsia, niin olisi aivan varmaa, että hallitus tekisi kaikkensa estääkseen tämän tapahtuman. Nyt alkoholiuudistukseen liittyen lähes kaikkien asiantuntijoiden tyrmäävistä lausunnoista huolimatta eri ministereiltä on kuulunut kannanottoja, että esitystä oltaisiin viemässä eteenpäin joka tapauksessa, Tanus sanoi.

Kysymykseen vastasi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, jonka tontille alkoholilain uudistus kuuluu.

–Alkoholilain kokonaisuudistus on Sipilän hallituksen agendalla, ja sitä valmistelua tässä on tehty puolentoista vuoden ajan. Ollaan tänä päivänä tilanteessa, jossa lausuntokierros on läpikäyty ja palaute niiltä osin saatu, ja muutoksia lainsäädäntöön lausuntokierroksen perusteella ollaan tekemässä niiltä osin kuin yhteisymmärrys löytyy, Rehula sanoi.

–Toisekseen kun lukee sen hallituksen esitysluonnoksen, joka on lausuntokierroksella ollut, niin siellä on kyllä hyvin avoimesti kerrottu tämän ehdotuksen ja esityksen vaikutukset. Se on yksi osa huolellista lainsäädännön valmistelua, että vaikutusarvioinnit tehdään. Vaikutusarviointeja on moneen kertaan tässäkin salissa toivottu, ja tässä laissa, jos missä, ne on tehty erityisen huolella.

”Täyttä puskista ampumista”

Tanus penäsi edelleen vastausta kysymykseensä asiantuntijoista Orpolta, Soinilta ja Sipilältä.

–Jos hallitusryhmien kansanedustajien keskenään sopimia esityksiä halutaan joka tapauksessa viedä eteenpäin eikä asiantuntijalausuntoja huomioida mitenkään, mikä merkitys yleensä on aikaa vievillä lausuntokierroksilla? Tanus kysyi.

Rehula vastasi, että asiantuntijalausunnot ovat sitä varten, että niitä kuullaan ja kehotti lukemaan julkisen koosteen erilaisista asiantuntijalausunnoista.

Edustaja Simon Elo (ps.) ihmetteli kovasti Tanuksen puheita. Hän puolestaan peräänkuulutti ratkaisua, josta sovittiin jo vuosi sitten.

–Täytyy syvästi ihmetellä kristillisdemokraattien vertausta terrorismin ja alkoholilain uudistuksen välillä. Tuo on täyttä puskista ampumista. Vuonna 95 ruokakauppoihin tuli lonkerot ja siiderit, yhä me olemme täällä Suomen maassa hengissä, Elo sanoi.

–Tämän uudistuksen myötä arvioidaan, että A-oluen eli nelosoluen, lonkeron ja siiderin myyntihinta laskisi 40 prosenttia. Ja totta kai esimerkiksi haja-asutusalueilla kauppa hyötyisi tästä merkittävästi. Työpaikkoja tulisi lisää, verotuloja 35 miljoonaa euroa. Ja A-oluen ja lonkeron matkustajatuonti puolittuisi, eli Viron viinaralliinkin puututtaisiin. Arvoisa pääministeri, te johdatte valtioneuvostoa. Meillä on vuosi sitten sovittu diili — niin kuin ulkoministeri Soini viittasi Trumpiin liittyen. Aiotteko viedä tämän diilin eteenpäin?

Keskusta ei hyväksy vahvojen oluiden tuomista kauppoihin ja olisi halunnut tehdä asiasta omantunnon kysymyksen, mitä perussuomalaiset ei hyväksynyt. Jos kansanedustajat olisivat äänestäneet omatuntonsa mukaan, uudistuksen läpimenomahdollisuudet olisivat huonontuneet.

Lue myös:

Farssista tyrmistyneille pienpanimoille toivoa: Keskusta haluaa ”edes nämä maaliin”

Keskusta selittää: Vain 5,5% oli ongelma – kaikki muu olisi käynyt

Alkoholifarssi: Juha Sipilältä ehdoton ”ei” kansanedustajien pakottamiselle

Alkoholilain uudistusta johtanut ministeri: ”Tulee päivä jolloin avaan suuni”

Timo Soini: ”Johdetaanko kepua puskasta?”

Tässä se on: Tällaista kompromissia alkoholilaista esitettiin

Perussuomalaisen kuittaus keskustalle: ”Onko laajempiakin ongelmia?”

Orpo jyrähtää keskustalle alkoholiuudistuksen kaatamisesta: ”Sellaista vaihtoehtoa ei ole”

Kova pettymys perussuomalaisiin: ”Aivan uskomaton ratkaisu!”

Kaikkonen vahvistaa: Alkoholiuudistus kaatuu – ”Valmistelua ei jatketa”