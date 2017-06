Alkoholifarssi: ”Koko ajan keksitty syytä viivyttää – keskustalla nyt itsetutkiskelun paikka”

Keskustan tulisi ampua nyt rivinsä suoraksi alkoholilain uudistuksessa, vaatii kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) Wallinheimo toimi kokoomuksen edustajana uudistusta valmistelleessa eduskuntaryhmien kokouksessa.

Käänteitä uudistuksessa on viime viikkoina riittänyt jo siinä määrin, että kansanedustajatkin ovat puhuneet siitä farssina.

Suomen Tietotoimisto kertoi tänään perjantaina, että keskusta viivyttäisi lakihanketta nyt perussuomalaisten puoluekokouksen yli. Wallinheimo kertoo olevansa lehtitietojen varassa, mutta katsoo keskustan viivytelleen alkoholilain uudistusta enemmän tai vähemmän koko prosessin ajan.

–Nyt tulee puoluekokous ja sitten tulee luultavasti seuraava juttu. Kyllä tässä koko ajan on keksitty jotakin uutta mahdollisuutta viivyttää tätä. Toivottavasti koettavat pelata aikaa sillä tavalla, että saavat omat rivinsä suoriksi tässä suhteessa, sanoo Wallinheimo Uudelle Suomelle.

–Kyllä olen kuullut paljon, että keskustankin kentältä tulee rajua kritiikkiä tällä hetkellä pääministeripuolueen käyttäytymisestä.

Wallinheimo alkaa olla kypsä koko asian puimiseen ja hän tuhahtaakin heti haastattelun aluksi melkein lipposmaiseen tyyliin, että ”on tässä suurempiakin asioita”. Hän kuitenkin korostaa, että keskustan tulisi laittaa rivinsä suoraksi, ja että pääministeripuolueella on suurempi vastuu kuin muilla puolueilla.

–Varmasti pääministeripuolueella on nyt tietyllä tavalla itsetutkiskelun paikka. Haluavatko he todellakin... Kaiken sen jälkeen, mitä päätöksiä perussuomalaisetkin on tehnyt suhteessa kannattajakuntaansa ensimmäisen parin vuoden aikana. Varmasti heilläkin olisi ollut toiveena monessakin kohtaa omantunnon kysymyksestä. Ja nyt sitten kun pääministeripuolueella on hieman vaikeaa, niin heti käytetään tätä omantunnon korttia. Tuntuu suhteettomalta, kokoomuslainen Wallinheimo päivittelee.

Jyväskyläläinen kansanedustaja pohtii jo, miten keskustan venkoilu voi vaikuttaa hallituksen jatkoon.

–Ja hiukan huolettaa ne seuraavat pari vuotta: Jos populistipuoluetta tällä tavalla koettelee, ja jos tästä omantunnon kysymys tulee, niin voi olla mielenkiintoiset seuraava kaksi vuotta. Oletettavasti sieltä voisi tulla aika paljonkin vaateita tehdä asiasta kuin asiasta ”omantunnon kysymys”, hän maalailee.

–Toivottavasti hallitus pystyy nyt suurissa asioissa etenemään ja jossain vaiheessa tämä hoidetaan mahdollisimman nopeasti alta pois. Onhan tämä saanut suhteettomat mittasuhteet.

